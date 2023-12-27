https://sputnikarabic.ae/20231227/ردا-على-استهداف-الجنوب-اللبناني-إصابات-مباشرة-في-مستوطنات-شمالي-إسرائيل-1084503339.html
ردا على استهداف الجنوب اللبناني.. إصابات مباشرة في مستوطنات شمالي إسرائيل
ردا على استهداف الجنوب اللبناني.. إصابات مباشرة في مستوطنات شمالي إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمالي إسرائيل، خاصة كريات شمونة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T16:00+0000
2023-12-27T16:00+0000
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وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه سُمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "كريات شمونة" خاصة مع سقوط قذائف وصواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني، على أحد المباني واستهدافه مباشرة".فيما أوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الجيش الإسرائيلي قام بالهجوم على الأراضي اللبنانية، حيث قامت طائرات سلاح الجو بتدمير أهداف عدة وصفتها بـ"الإرهابية" داخل الأراضي اللبنانية، وتم تدمير العديد من البنى التحتية "الإرهابية" إلى جانب مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني، بحسب قولها.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.وكان مراسل "سبوتنيك" في لبنان، قد أفاد أمس الثلاثاء، بتواصل القصف الإسرائيلي للعديد من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان.وطال القصف الإسرائيلي مناطق تعتبر بعيدة نسبيًا عن الحدود، بعدما شنت مسيرة إسرائيلية غارتين على محيط بلدة جبشيت، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود الجنوبية.وأضاف مراسلنا أن "حزب الله"، في المقابل، يستهدف المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، ردًا على استهداف إسرائيل لمنازل المدنيين، بحسب ما يرد في بياناته التي يصدرها تباعا.فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، مساء أمس، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231227/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يهدد-نصر-الله-الدور-عليك-إن-لم-تنفذ-هذا-الإجراء-1084501578.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار حزب الله
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار حزب الله
ردا على استهداف الجنوب اللبناني.. إصابات مباشرة في مستوطنات شمالي إسرائيل
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنات شمالي إسرائيل، خاصة كريات شمونة.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه سُمع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة "كريات شمونة" خاصة مع سقوط قذائف وصواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني، على أحد المباني واستهدافه مباشرة".
فيما أوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن الجيش الإسرائيلي قام بالهجوم على الأراضي اللبنانية، حيث قامت طائرات سلاح الجو بتدمير أهداف عدة وصفتها بـ"الإرهابية" داخل الأراضي اللبنانية، وتم تدمير العديد من البنى التحتية "الإرهابية" إلى جانب مواقع عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني، بحسب قولها.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي
، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوبي لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.
وكان مراسل "سبوتنيك
" في لبنان، قد أفاد أمس الثلاثاء، بتواصل القصف الإسرائيلي للعديد من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان.
وطال القصف الإسرائيلي مناطق تعتبر بعيدة نسبيًا عن الحدود، بعدما شنت مسيرة إسرائيلية غارتين على محيط بلدة جبشيت، التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود الجنوبية.
وأضاف مراسلنا أن "حزب الله"، في المقابل، يستهدف المستوطنات المتاخمة للحدود اللبنانية، ردًا على استهداف إسرائيل لمنازل المدنيين، بحسب ما يرد في بياناته التي يصدرها تباعا.
فيما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، مساء أمس، أن 9 من الجنود أصيبوا في الحرب الدائرة شمالي البلاد، حيث كانت إصابة أحدهم خطيرة، فيما إصابة الثمانية الآخرين بسيطة إلى متوسطة.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار
بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية
، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.