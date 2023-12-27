https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-تعلن-عن-تطوير-ترسانة-سوخوي--34-لزيادة-قدرتها-التدميرية-1084485259.html

"روستيخ" تعلن عن تطوير ترسانة "سوخوي- 34" لزيادة قدرتها التدميرية

"روستيخ" تعلن عن تطوير ترسانة "سوخوي- 34" لزيادة قدرتها التدميرية

صرّح المدير العام لشركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، اليوم الأربعاء، أن العمل جارٍ لتحسين وحدات التخطيط والتصحيح الشامل لترسانة "سوخوي- 34"، التي ستوفر... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T05:34+0000

2023-12-27T05:34+0000

2023-12-27T05:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلاح روسيا

العالم

روسيا

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وقال تشيميزوف لوكالة "سبوتنيك": "القنابل غير الموجهة ووحدات التخطيط نفسها تكلفنا فلسًا واحدًا مقارنة بالذخيرة الموجهة التي يستخدمها الطرف المقابل (أوكرانيا والناتو)، وبمساعدة وحداتنا، تم تدمير مئات الأهداف العسكرية الأوكرانية حتى الآن".وقال تشيميزوف في حديث لـ "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول صحة تمتع الدبابات الغربية بحماية أفضل: "هذه خرافة أخرى. إنها تحترق وبشكل جيد للغاية. صواريخنا المضادة للدبابات من طراز "خريزانتيما" و"كورنيت" قادرة على اختراق دبابات ليوبارد الألمانية من أي جانب فيها".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد في المجلس الموسع لوزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية خسرت 37 دبابة "ليوبارد" خلال هجومها المضاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-الصواريخ-الروسية-المضادة-للدبابات-تختراق-دبابة-ليوبارد-الألمانية-من-أي-جانب-1084483379.html

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