https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-الأوكرانيون-الموالون-لأوروبا-يرون-اتفاق-الشراكة-غير-نافع-لكييف-1084507477.html

روسيا: الأوكرانيون الموالون لأوروبا يرون اتفاق الشراكة غير نافع لكييف

روسيا: الأوكرانيون الموالون لأوروبا يرون اتفاق الشراكة غير نافع لكييف

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، أنه حتى الأوكرانيين المؤيدين لأوروبا يقولون... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T18:04+0000

2023-12-27T18:04+0000

2023-12-27T18:04+0000

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وقال نيبينزيا، بهذا الصدد "الآن، حتى الأوكرانيين المؤيدين لأوروبا لا ينكرون بأن اتفاقية الشراكة كانت غير مواتية لأوكرانيا وأن تنفيذها كان ضررها أكثر من نفعها". وأضاف نيبينزيا، فإن روسيا لا تفاجأ بهذه النتيجة، ليس فقط لأنها حذرت من هذه العواقب قبل عشر سنوات، ولكن أيضا لأننا نعلم أن "هذا مخطط نموذجي للاستغلال الاستعماري الجديد من جانب الدول الغربية، التي تفرض على كل من يوافق على تنفيذ برنامجهم (الغربي) الجيوسياسي". جدير بالذكر أنه، في يوم 21 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2013، شهدت أوكرانيا انطلاق مظاهرات وسط العاصمة كييف، عرفت باسم أحداث "الميدان" أو "أورو ميدان"، حيث احتشد مناصرو الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لتتحول تلك المظاهرات تدريجياً إلى مواجهات مسلحة بين الموالين والمعارضين، أدت في شباط/فبراير 2014، إلى حدوث انقلاب على الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، وسيطرة الأحزاب والقوى الموالية للغرب على السلطة.صرح الممثل الدائم الروسي لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي، بأن روسيا ليس لديها شك في أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لعبا دورا رئيسيا في تنفيذ الانقلاب في أوكرانيا.بدأت روسيا اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول موضوع "عشر سنوات من الميدان الأوروبي خطوة إلى الهاوية".ولفت نيبينزيا الانتباه إلى حقيقة أن قرار الحكومة الأوكرانية بتأجيل توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قوبل باحتجاجات منظمة ومنسقة للغاية.

https://sputnikarabic.ae/20231227/بوتين-العلاقات-الروسية-الهندية-تتطور-بشكل-مطرد-على-الرغم-من-كل-الصعوبات-العالمية-1084506664.html

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