https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-تخطط-للاستحواذ-على-15-20-من-سوق-الغاز-الطبيعي-المسال-العالمي-بحلول-2035-1084490825.html

روسيا تخطط للاستحواذ على 15-20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول 2035

روسيا تخطط للاستحواذ على 15-20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول 2035

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا تخطط للاستحواذ على 15 إلى 20 في المئة من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي، بحلول عام... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T10:10+0000

2023-12-27T10:10+0000

2023-12-27T10:10+0000

روسيا

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اقتصاد

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وقال نوفاك، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "نتوقع أنه بحلول عام 2035 سنصل إلى مستوى إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنحو 100 مليون طن، ونحن نخطط أننا سنحتل مكانة في الأسواق العالمية من 15 في المئة إلى 20 في المئة، من حيث المبدأ، الحصة نفسها التي كنا نحتلها في إطار إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب".وأشار أن قطاع الطاقة الروسي تطور بنجاح في عام 2023 وضمن أمن الطاقة على الرغم من تشديد العقوبات .وأكد أن أوروبا خفضت حجم استهلاكها من الغاز بأكثر من 100 مليار متر مكعب، خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن يصل المعدل هذا العام إلى 490 مليار متر مكعب.وفي وقت سابق، أشار نوفاك إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا سيكون في 2023 عند 33 مليون طن، ومن المتوقع زيادة الإنتاج في 2024 مع إطلاق خط إنتاج جديد من مشروع "آركتيك للغاز المسال-2".إلى ذلك، أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميلر، في اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هدف التغويز الكامل المجدي تقنيًا في روسيا سيكتمل بحلول عام 2030.وأشار إلى أن شركة "غازبروم" الروسية سجلت، في الـ23 من الشهر الجاري، رقما قياسيا تاريخيا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين.وتعتزم روسيا زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 33 مليون طن عام 2023، إلى 100 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وسيتم توفير هذه الكميات من خلال مشاريع تعمل على تنفيذها.وينص مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" على إنشاء ثلاثة خطوط تكنولوجية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية 19.8 مليون طن سنويًا، ومكثفات غاز مستقرة تصل إلى 1.6 مليون طن سنويًا.وفي عام 2018، أفاد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال توسيع المشاريع القائمة وإدخال مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال في روسيا، سيسمح بزيادة حصتها في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي إلى 15% بحلول عام 2025.ويعتبر مشروع "أركتيك للغاز الطبيعي المسال -2" المشروع الثاني لشركة "نوفاتيك" المرتبط بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد "يامال للغاز الطبيعي المسال".

https://sputnikarabic.ae/20231226/رئيس-شركة-غازبروم-الروسية-يؤكد-لبوتين-أن-مهمة-التغويز-الكامل-في-روسيا-ستتحقق-بحلول-عام-2030-1084483217.html

https://sputnikarabic.ae/20231226/غازبروم-إمداداتنا-من-الغاز-إلى-الصين-في-2023-أعلى-بمرة-ونصف-عن-2022-1084482771.html

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