https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-تطور-سو---34-لتصبح-أكثر-فتكا-ما-هي-قدراتها-القتالية-1084492347.html

روسيا تطور "سو-34" لتصبح أكثر فتكا.. ما هي قدراتها القتالية؟

روسيا تطور "سو-34" لتصبح أكثر فتكا.. ما هي قدراتها القتالية؟

تصنف "سو-34" ضمن القاذفات المقاتلة التي تمتلك قوة نيرانية كبيرة وقدرة عالية على المناورة تمكنها من تنفيذ مهام القصف الجوي بدقة عالية. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T10:43+0000

2023-12-27T10:43+0000

2023-12-27T10:49+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/0e/1080070161_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cee992c6bfb4de7bad20763ab4a4dfb1.jpg

وتستطيع "سو - 34" الاشتباك مع الأهداف الأرضية والأهداف البحرية من مسافات كبيرة، وهي طائرة بمقعدين متعددة المهام مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار الساعة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "سو- 34" تمتلك تسليحا يمكنها من الاشتباك مع جميع الأهداف الأرضية حتى الأهداف شديدة التحصين، إضافة إلى القدرة على الاشتباك مع أهداف جوية معادية بأسلحة ذكية في بيئة قتال متشابكة يتخللها هجمات مضادة ووسائل حرب إلكترونية معادية.ويمكن استخدام "سو-34" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف المعادية من مسافات بعيدة، تشمل:كما يمكن الاعتماد على "سو-34" في تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية بصورة منفردة أو ضمن تشكيلات، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي.وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية لـ"سو-34"، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربيريشن" الروسي:وأعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل على تطوير ترسانة "سو-34"، لتكون أكثر قدرة على استخدام القنابل الجوية غير الموجهة في عمليات القصف الجوي، مشيرة إلى أن تكلفة هذا النوع من القصف منخفضة جدا مقارنة بتكلفة الأسلحة الموجهة، التي تستخدمها طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو".وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أن روسيا ضاعفت إنتاج مقاتلات "سو-34" و"سو- 35" بهدف تلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الطائرات تسهم بشكل كبير في إنجاز المهام القتالية.يذكر أن "سو-34" تنتمي إلى ما يعرف بـالجيل الـ"4 +" من المقاتلات الحربية، بينما تنتمي "سو - 35" للجيل الـ"4 ++"، وهي تستخدم تقنيات طيران الجيل الخامس.

https://sputnikarabic.ae/20220926/سو-32-طائرة-روسية-يمكنها-اختراق-أشد-الدفاعات-الجوية-تحصينا-1068280426.html

https://sputnikarabic.ae/20221004/تتجاوز-2500-كيلومتر-في-الساعة-6-مقاتلات-روسية-تحلق-بسرعات-خارقة-1068610725.html

https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-تعلن-عن-تطوير-ترسانة-سوخوي--34-لزيادة-قدرتها-التدميرية-1084485259.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن