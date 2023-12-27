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https://sputnikarabic.ae/20231227/روسيا-تطور-سو---34-لتصبح-أكثر-فتكا-ما-هي-قدراتها-القتالية-1084492347.html
روسيا تطور "سو-34" لتصبح أكثر فتكا.. ما هي قدراتها القتالية؟
روسيا تطور "سو-34" لتصبح أكثر فتكا.. ما هي قدراتها القتالية؟
تصنف "سو-34" ضمن القاذفات المقاتلة التي تمتلك قوة نيرانية كبيرة وقدرة عالية على المناورة تمكنها من تنفيذ مهام القصف الجوي بدقة عالية. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T10:43+0000
2023-12-27T10:49+0000
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وتستطيع "سو - 34" الاشتباك مع الأهداف الأرضية والأهداف البحرية من مسافات كبيرة، وهي طائرة بمقعدين متعددة المهام مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار الساعة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن "سو- 34" تمتلك تسليحا يمكنها من الاشتباك مع جميع الأهداف الأرضية حتى الأهداف شديدة التحصين، إضافة إلى القدرة على الاشتباك مع أهداف جوية معادية بأسلحة ذكية في بيئة قتال متشابكة يتخللها هجمات مضادة ووسائل حرب إلكترونية معادية.ويمكن استخدام "سو-34" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف المعادية من مسافات بعيدة، تشمل:كما يمكن الاعتماد على "سو-34" في تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية بصورة منفردة أو ضمن تشكيلات، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي.وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية لـ"سو-34"، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربيريشن" الروسي:وأعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل على تطوير ترسانة "سو-34"، لتكون أكثر قدرة على استخدام القنابل الجوية غير الموجهة في عمليات القصف الجوي، مشيرة إلى أن تكلفة هذا النوع من القصف منخفضة جدا مقارنة بتكلفة الأسلحة الموجهة، التي تستخدمها طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو".وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أن روسيا ضاعفت إنتاج مقاتلات "سو-34" و"سو- 35" بهدف تلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الطائرات تسهم بشكل كبير في إنجاز المهام القتالية.يذكر أن "سو-34" تنتمي إلى ما يعرف بـالجيل الـ"4 +" من المقاتلات الحربية، بينما تنتمي "سو - 35" للجيل الـ"4 ++"، وهي تستخدم تقنيات طيران الجيل الخامس.
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https://sputnikarabic.ae/20231227/روستيخ-تعلن-عن-تطوير-ترسانة-سوخوي--34-لزيادة-قدرتها-التدميرية-1084485259.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

روسيا تطور "سو-34" لتصبح أكثر فتكا.. ما هي قدراتها القتالية؟

10:43 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 10:49 GMT 27.12.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة "سو-34" تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز "باتريوت" للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني "آرميا-2023"
قاذفة سو-34 تابعة للقوات الجوية الروسية في مركز باتريوت للمعارض والمؤتمرات في إطار المنتدى العسكري التقني آرميا-2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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تصنف "سو-34" ضمن القاذفات المقاتلة التي تمتلك قوة نيرانية كبيرة وقدرة عالية على المناورة تمكنها من تنفيذ مهام القصف الجوي بدقة عالية.
وتستطيع "سو - 34" الاشتباك مع الأهداف الأرضية والأهداف البحرية من مسافات كبيرة، وهي طائرة بمقعدين متعددة المهام مصممة للعمل في جميع الظروف الجوية على مدار الساعة، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
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ولفت الموقع إلى أن "سو- 34" تمتلك تسليحا يمكنها من الاشتباك مع جميع الأهداف الأرضية حتى الأهداف شديدة التحصين، إضافة إلى القدرة على الاشتباك مع أهداف جوية معادية بأسلحة ذكية في بيئة قتال متشابكة يتخللها هجمات مضادة ووسائل حرب إلكترونية معادية.

ويمكن استخدام "سو-34" لتدمير قائمة واسعة من الأهداف المعادية من مسافات بعيدة، تشمل:

البنية التحتية.
المنشآت الاقتصادية والعسكرية.
المنشآت الحكومية الحيوية.
كما يمكن الاعتماد على "سو-34" في تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية بصورة منفردة أو ضمن تشكيلات، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي.
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وفيما يلي أبرز المواصفات الفنية لـ"سو-34"، حسبما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربيريشن" الروسي:
وزن الإقلاع: 39.5 طن.
الحمولة القتالية: 8.5 طن.
ارتفاع التحليق: 15 ألف متر.
السرعة القصوى بالقرب من الأرض: 1100 كلم/ ساعة.
السرعة القصوى في الارتفاعات: 1500 كلم/ ساعة.
نطاق العمليات: دائرة نصف قطرها 1700 كلم.
أقصى مدى تحليق: 4,250 كلم.
أقصى زمن للبقاء في الجو: 10 ساعات.
طول الطائرة: 23.4 متر.
المسافة بين طرفي الجناحين: 15.2 متر.
ارتفاع الطائرة: نحو 6 أمتار.
الطاقم: فردان.
نظام الدفع: يعمل بمحركين.
وأعلنت شركة "روستيخ" الروسية، اليوم الأربعاء، أنه يجري العمل على تطوير ترسانة "سو-34"، لتكون أكثر قدرة على استخدام القنابل الجوية غير الموجهة في عمليات القصف الجوي، مشيرة إلى أن تكلفة هذا النوع من القصف منخفضة جدا مقارنة بتكلفة الأسلحة الموجهة، التي تستخدمها طائرات حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وفي وقت سابق، أعلنت الشركة أن روسيا ضاعفت إنتاج مقاتلات "سو-34" و"سو- 35" بهدف تلبية احتياجات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الطائرات تسهم بشكل كبير في إنجاز المهام القتالية.
© Sputnik6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
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6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
© Sputnik
يذكر أن "سو-34" تنتمي إلى ما يعرف بـالجيل الـ"4 +" من المقاتلات الحربية، بينما تنتمي "سو - 35" للجيل الـ"4 ++"، وهي تستخدم تقنيات طيران الجيل الخامس.
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