https://sputnikarabic.ae/20231227/سفير-فلسطين-لدى-روسيا-لـسبوتنيك-واشنطن-فشلت-بعملية-السلام-في-الشرق-الأوسط-ويستحيل-الوثوق-بها-1084496150.html

سفير فلسطين لدى روسيا لـ"سبوتنيك": واشنطن فشلت بعملية السلام في الشرق الأوسط ويستحيل الوثوق بها

سفير فلسطين لدى روسيا لـ"سبوتنيك": واشنطن فشلت بعملية السلام في الشرق الأوسط ويستحيل الوثوق بها

قال عبد الحفيظ نوفل، السفير الفلسطيني لدى روسيا، إن ما وصفه بـ"دعم واشنطن الأعمى للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، هو السبب في فشل عملية السلام في الشرق... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T12:58+0000

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سان بطرسبورغ - سبوتنيك. وتابع في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "يستحيل الوثوق في الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط نزيه بعملية السلام في الشرق الأوسط لأنها فشلت في القيام بهذا الدور".وأضاف: "واشنطن عطلت اللجنة "الرباعية" لسنوات عبر سعيها لاحتكار عملية السلام وسعيها لأن تكون الوسيط الوحيد".وقال نوفل: "لا يمكن الوثوق بالوساطة المنفردة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب موقفها المتحيز لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.وتجدد القتال بين حركة "حماس" وإسرائيل، منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، وبدأ سريانها في 24 نوفمبر الماضي، وامتدت لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، أودى بحياة نحو 21 ألف شخص وإصابة نحو 54 ألف آخرين، جلهم من النساء والأطفال، وتدمير أكثر من 60 في المئة من أبنية قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي، ثم أعقبت ذلك بعمليات عسكرية برية داخل القطاع، فاقم أكثر الوضع المعيشي والحياتي للسكان المدنيين.

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