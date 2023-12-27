https://sputnikarabic.ae/20231227/طائرات-روسية-مسيرة-تكشف-أوكار-عناصر-نظام-كييف-وتحيدهم-فيديو-1084487841.html
طائرات روسية مسيرة تكشف أوكار عناصر نظام كييف وتحيدهم... فيديو
طائرات روسية مسيرة تكشف أوكار عناصر نظام كييف وتحيدهم... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيلاً مصورًا يوثق قيام طائرات من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية على محور... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T07:48+0000
2023-12-27T07:48+0000
2023-12-27T07:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لقطات اقتناص المسيرة الانتحارية الروسية الجنود الأوكرانيين، والهجوم عليهم غفلة وتحييدهم.وأفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة.وقال غولوبيف عبر قناته على "تلغرام": "الليلة 27 ديسمبر (كانون الأول)، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".كما أشارت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 24 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق بلدات توكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وكريمينايا، وسفاتوفو، وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا، وألكسندروفكا، وستروميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوبريفكا في خيرسون.ولفتت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة القوات الروسية على محور زابوروجيه، صدت هجومًا لمجموعة تابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، حيث أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية إلى تدمير أفراد ومعدات العدو في بلدتي بيلوغوري ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وروستوف-1084484643.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
طائرات روسية مسيرة تكشف أوكار عناصر نظام كييف وتحيدهم... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيلاً مصورًا يوثق قيام طائرات من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية على محور أرتيوموفسك.
وتبين المشاهد لقطات اقتناص المسيرة الانتحارية الروسية الجنود الأوكرانيين، والهجوم عليهم غفلة وتحييدهم.
وأفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة.
وقال غولوبيف عبر قناته على "تلغرام": "الليلة 27 ديسمبر (كانون الأول)، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".
وأعلنت وزارة الدفاع االروسية، يوم أمس الثلاثاء، عن إسقاط أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "سو 24" تابعتين لسلاح الجو الأوكراني في مناطق غوفتن في مقاطعة نيكولاييف ونيكولايفكا، في مقاطعة دنيبروبتروفسك، مضيفةً أنه تم اعتراض خمسة صواريخ من طراز هيمارس أمريكية الصنع.
كما أشارت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 24 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق بلدات توكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وكريمينايا، وسفاتوفو، وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا، وألكسندروفكا، وستروميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوبريفكا في خيرسون.
ولفتت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة القوات الروسية على محور زابوروجيه، صدت هجومًا لمجموعة تابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، حيث أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية إلى تدمير أفراد ومعدات العدو في بلدتي بيلوغوري ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.