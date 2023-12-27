https://sputnikarabic.ae/20231227/طائرات-روسية-مسيرة-تكشف-أوكار-عناصر-نظام-كييف-وتحيدهم-فيديو-1084487841.html

طائرات روسية مسيرة تكشف أوكار عناصر نظام كييف وتحيدهم... فيديو

طائرات روسية مسيرة تكشف أوكار عناصر نظام كييف وتحيدهم... فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيلاً مصورًا يوثق قيام طائرات من دون طيار تابعة للقوات المسلحة الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية على محور... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T07:48+0000

2023-12-27T07:48+0000

2023-12-27T07:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1b/1084487972_275:0:1871:898_1920x0_80_0_0_2785502be9fb5052f88c0407993d9090.png

وتبين المشاهد لقطات اقتناص المسيرة الانتحارية الروسية الجنود الأوكرانيين، والهجوم عليهم غفلة وتحييدهم.وأفاد حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة فوق المقاطعة.وقال غولوبيف عبر قناته على "تلغرام": "الليلة 27 ديسمبر (كانون الأول)، أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف. يجري الآن متابعة العواقب المترتبة على الأرض".كما أشارت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 24 طائرة أوكرانية مسيرة في مناطق بلدات توكاريفكا في مقاطعة خاركوف، وكريمينايا، وسفاتوفو، وليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية، وغورلوفكا، وألكسندروفكا، وستروميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأوبريفكا في خيرسون.ولفتت الدفاع الروسية إلى أن مجموعة القوات الروسية على محور زابوروجيه، صدت هجومًا لمجموعة تابعة للواء الميكانيكي 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه، حيث أدت الضربات الجوية ونيران المدفعية إلى تدمير أفراد ومعدات العدو في بلدتي بيلوغوري ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20231227/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وروستوف-1084484643.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, رصد عسكري