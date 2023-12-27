https://sputnikarabic.ae/20231227/طبيب-فلسطيني-روسي-يتحدث-عن-نقص-الكوادر-والمعدات-الطبية-في-شهداء-الأقصى-1084491947.html

طبيب فلسطيني روسي يتحدث عن نقص الكوادر والمعدات الطبية في "شهداء الأقصى"

طبيب فلسطيني روسي يتحدث عن نقص الكوادر والمعدات الطبية في "شهداء الأقصى"

تعيش مستشفيات قطاع غزة أوضاعًا صعبة، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وأدنى مقومات العلاج، وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة بين المرضى والجرحى... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T10:26+0000

2023-12-27T10:26+0000

2023-12-27T10:26+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1b/1084491735_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe004162054b27d764094e4d613a0bd8.jpg

مستشفى شهداء الأقصى الذي يقع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وأحد المشافي التي تواجه كارثة صحية، ويتحمل أضعاف طاقته الاستيعابية، ويقول الطبيب الروسي الفلسطيني اياد أبو زاهر، مدير مستشفى شهداء الأقصى، لوكالة "سبوتنيك": "يتواجد في المشفى 270 سريرًا منها 40 سريرًا جراحيًا فقط، ويتواجد داخل المشفى الآن 640 جريحًا ومريضًا".ويضيف أبو زاهر: "بتنا نفاضل بين من يدخل من المرضى والجرحى إلى غرفة العمليات ومن نتركه مضطرين يصارع الموت، فنحن أمام كارثة صحية أجبرتنا على استخدام هذه الأساليب".ويقوم الطبيب أبو زاهر بتفقد الأقسام في المشفى إلى جانب عمله كطبيب، ويحاول بصعوبة المرور في قسم الطوارئ الذي يتكدس بالمرضى والجرحى وذويهم، كي يصل إلى قسم العناية المشددة، ليعاين الحالات التي تحتاج إلى عمليات عاجلة، وقد كان القسم يعج بالحالات الخطيرة، ووقف عند أصعب حالة يتحدث مسؤول القسم حولها، وهو الطبيب الروسي سامح حطاب، الذي أوضح أن قسم العناية المشددة يستوعب أضعاف قدرته، ويحاول جاهدًا إنقاذ حياة مصاب يحتاج إلى عدة عمليات، ويقول الطبيب سامح لوكالة "سبوتنيك": "أنا أحمل الجنسية الروسية وقررت البقاء في قطاع غزة طواعية، رغم أني أستطيع المغادرة مع عائلتي، وقد طُلب منا ذلك للحفاظ على حياتنا، لكني آثرت البقاء والتطوع في مساعدة الجرحى والمرضى والتخفيف من آلامهم، وسأبقى طالما استطعت ذلك، ونواجه وضعًا صحيًا كارثيًا، في ظل النقص الحاد في المساعدات وتكدس الحالات الصعبة".أضاف: "نتمنى من العالم موقفًا كالموقف الروسي، الداعم للشعب الفلسطيني وللعدل، وعلى العالم أن يوقف القصف المستمر على المدنيين، وإنقاذ القطاع الصحي الذي ينهار".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, تقارير سبوتنيك