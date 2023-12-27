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https://sputnikarabic.ae/20231227/عدسة-سبوتنيك-ترصد-أثار-الدمار-الذي-خلفته-الغارة-الإسرائيلية-على-منزل-في-بنت-جبيل-جنوبي-لبنان-1084504489.html
عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل جنوبي لبنان
عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل جنوبي لبنان
رصدت عدسة "سبوتنيك"، أضرار الغارة الحربية الإسرائيلية على منزل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة لبنانيين كانوا متواجدين في المنزل وهم... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T16:20+0000
2023-12-27T16:20+0000
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وفي هذا السياق، قال عم الضحايا لـ"سبوتنيك"، إن "ما حدث أمس هو غدر من قبل العدو الإسرائيلي الذي اعتاد الغدر لا المجابهة، واستهدف المدنيين المتواجدين في المنزل، ولأنه يصعب عليه مواجهة المقاومة يعمد إلى استهداف المدنيين، ونحن نقول للعالم أجمع الحجر يعاد إعماره، والتراب الذي ارتوى بدماء أبناء أخي سيزيدنا عزيمة وإصرار وتشبث بالأرض وعزيمة، نحن الأقوى والباقون في هذه الأرض والكيان إلى زوال".وكان إبراهيم بزي، قد قدم منذ فترة إلى لبنان من أستراليا، بهدف رؤية عائلته واصطحاب زوجته معه والسفر معا، إلا أن الغارة الإسرائيلية أودت بحياتهما مع شقيقه علي.وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، النائب في البرلمان اللبناني أشرف بيضون، الذي تفقد مكان الغارة، إن "كل هذه الهمجية الصهيونية تجاه أهلنا في بنت جبيل، نحن الآن على أنقاض منزل لعائلة مدنية كانت نائمة في منزلها وهذا أحد الاستهدافات التي اعتدنا من خلال الجبن الإسرائيلي أن يرتكبها بآلته الصهيونية العسكرية بحق أهلنا في جنوب لبنان".وتابع: "هذه إحدى المجازر التي نتركها برسم المجتمع الدولي، سقط ثلاث شهداء عزّل ولم يتبقى من المنزل أي شيء".وحمل بيضون بقايا قلم رصاص يعود لابنة الضحية علي بزي، وقال:" تبقى جزء من قلم رصاص وممحاة تعود لابنة الشهيد علي وأنا على يقين أن إرادة بنت جبيل المدينة التي وقفت وكانت شوكة في خاصرة الكيان الصهيوني كما كل بلدات الجنوب وجبل عامل ولبنان، ستكسر إرادته مهما بالغ بآلة الإجرام والقتل وارتكابه المجازر بحق المدنيين العزّل، هذه الممحاة التي بقيت من القلم ستمحي فيها ابنة الشهيد علي يوما ما هذا الكيان إن لم يكن غدا فبعد غد، وهذا العدو مهما أمعن بإجرامه هو منهزم، ونقول له من هنا إنها مدينة بنت جبيل وأنت تعلم من هي، وستنتصر إرادتنا".الجدير بالذكر أن لمدينة بنت جبيل رمزية خاصة، في عام 2000، ألقى أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، "خطاب النصر" من ساحة مدينة بنت جبيل وصف فيه إسرائيل بأنها "أوهن من بيت العنكبوت"، بحسب قوله.وفي حرب تموز عام 2006، حاول الجيش الإسرائيلي الوصول إلى ساحة البلدة لكسر رمزيتها إلا أنهم فشلوا بسبب التصدي الشرس لمقاتلي "حزب الله" على نقاط الاشتباك كافة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل

عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل جنوبي لبنان

16:20 GMT 27.12.2023
© Sputnikعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
عدسة سبوتنيك ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik
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رصدت عدسة "سبوتنيك"، أضرار الغارة الحربية الإسرائيلية على منزل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة لبنانيين كانوا متواجدين في المنزل وهم علي بزي، وشقيقه إبراهيم بزي، وزوجته شروق حمود.
وفي هذا السياق، قال عم الضحايا لـ"سبوتنيك"، إن "ما حدث أمس هو غدر من قبل العدو الإسرائيلي الذي اعتاد الغدر لا المجابهة، واستهدف المدنيين المتواجدين في المنزل، ولأنه يصعب عليه مواجهة المقاومة يعمد إلى استهداف المدنيين، ونحن نقول للعالم أجمع الحجر يعاد إعماره، والتراب الذي ارتوى بدماء أبناء أخي سيزيدنا عزيمة وإصرار وتشبث بالأرض وعزيمة، نحن الأقوى والباقون في هذه الأرض والكيان إلى زوال".
© Sputnik . Abed.K Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
عدسة سبوتنيك ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
© Sputnik . Abed.K Bay
وكان إبراهيم بزي، قد قدم منذ فترة إلى لبنان من أستراليا، بهدف رؤية عائلته واصطحاب زوجته معه والسفر معا، إلا أن الغارة الإسرائيلية أودت بحياتهما مع شقيقه علي.
وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، النائب في البرلمان اللبناني أشرف بيضون، الذي تفقد مكان الغارة، إن "كل هذه الهمجية الصهيونية تجاه أهلنا في بنت جبيل، نحن الآن على أنقاض منزل لعائلة مدنية كانت نائمة في منزلها وهذا أحد الاستهدافات التي اعتدنا من خلال الجبن الإسرائيلي أن يرتكبها بآلته الصهيونية العسكرية بحق أهلنا في جنوب لبنان".
© Sputnik . Abed.K Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
عدسة سبوتنيك ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
© Sputnik . Abed.K Bay
وتابع: "هذه إحدى المجازر التي نتركها برسم المجتمع الدولي، سقط ثلاث شهداء عزّل ولم يتبقى من المنزل أي شيء".
وحمل بيضون بقايا قلم رصاص يعود لابنة الضحية علي بزي، وقال:" تبقى جزء من قلم رصاص وممحاة تعود لابنة الشهيد علي وأنا على يقين أن إرادة بنت جبيل المدينة التي وقفت وكانت شوكة في خاصرة الكيان الصهيوني كما كل بلدات الجنوب وجبل عامل ولبنان، ستكسر إرادته مهما بالغ بآلة الإجرام والقتل وارتكابه المجازر بحق المدنيين العزّل، هذه الممحاة التي بقيت من القلم ستمحي فيها ابنة الشهيد علي يوما ما هذا الكيان إن لم يكن غدا فبعد غد، وهذا العدو مهما أمعن بإجرامه هو منهزم، ونقول له من هنا إنها مدينة بنت جبيل وأنت تعلم من هي، وستنتصر إرادتنا".
© Sputnik . Abed.K Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
عدسة سبوتنيك ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
© Sputnik . Abed.K Bay
الجدير بالذكر أن لمدينة بنت جبيل رمزية خاصة، في عام 2000، ألقى أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله، "خطاب النصر" من ساحة مدينة بنت جبيل وصف فيه إسرائيل بأنها "أوهن من بيت العنكبوت"، بحسب قوله.
© Sputnik . Abed.K Bayعدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
عدسة سبوتنيك ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
عدسة "سبوتنيك" ترصد أثار الدمار الذي خلفته الغارة الإسرائيلية على منزل في بنت جبيل
© Sputnik . Abed.K Bay
وفي حرب تموز عام 2006، حاول الجيش الإسرائيلي الوصول إلى ساحة البلدة لكسر رمزيتها إلا أنهم فشلوا بسبب التصدي الشرس لمقاتلي "حزب الله" على نقاط الاشتباك كافة.
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