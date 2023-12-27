https://sputnikarabic.ae/20231227/علماء-يكتشفون-فوائد-دماغية-ومعوية-جديدة-للصيام-1084495952.html

علماء يكتشفون فوائد "دماغية ومعوية" جديدة للصيام

علماء يكتشفون فوائد "دماغية ومعوية" جديدة للصيام

توصل العلماء الذين يتطلعون إلى معالجة أزمة السمنة المستمرة لدينا إلى اكتشاف مهم، مفاده أن الصيام المتقطع يؤدي إلى تغييرات كبيرة في كل من الأمعاء والدماغ، ما قد... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T12:45+0000

2023-12-27T12:45+0000

2023-12-27T12:47+0000

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أجرى باحثون من الصين، دراسة على أشخاص قاموا بتطبيق الصيام المتقطع، وهو نظام يتضمن التحكم الدقيق في تناول السعرات الحرارية والصيام في بعض الأيام.ولم يقتصر الأمر على فقدان المشاركين في الدراسة للوزن مايقرب من 7.8% في المتوسط، بل كان هناك أيضًا دليل على حدوث تحولات في نشاط المناطق المرتبطة بالسمنة في الدماغ، وفي تكوين الجسم، حتى بكتيريا الأمعاء.وأضاف: "مع ذلك، نحن نعلم أن الأمعاء والدماغ مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، لذا فإن علاج مناطق معينة من الدماغ يمكن أن يكون وسيلة للتحكم في تناول الطعامط.يقول عالم الطب شياو نينغ وانغ، من مركز العيادة الحكومية لطب الشيخوخة في الصين: "يُعتقد أن ميكروبيوم الأمعاء يتواصل مع الدماغ بطريقة معقدة ثنائية الاتجاه".وأردف، قائلا: "ينتج الميكروبيوم ناقلات عصبية وسموما عصبية تصل إلى الدماغ من خلال الأعصاب والدورة الدموية، وفي المقابل، يتحكم الدماغ في سلوك الأكل، في حين أن العناصر الغذائية الموجودة في نظامنا الغذائي تغير تكوين ميكروبيوم الأمعاء"، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.

https://sputnikarabic.ae/20231227/طبيب-يحذر-من-الخلط-بين-أعراض-نزلة-البرد-والسرطان-1084494534.html

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