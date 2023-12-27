https://sputnikarabic.ae/20231227/قطار-بابا-نويل-يصل-إلى-موسكو-بحلة-خلابة-فيديو--1084493813.html
قطار "بابا نويل" يصل إلى موسكو بحلة خلابة... فيديو
قطار "بابا نويل" يصل إلى موسكو بحلة خلابة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر وصول قطار "بابا نويل" قادما من مدينة فيليكي أوستيوغ شمالي روسيا، إلى العاصمة الروسية موسكو، لتهنئة المواطنين... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T11:37+0000
2023-12-27T11:37+0000
2023-12-27T11:50+0000
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وتوضح المشاهد الحلة الجديدة التي ظهر فيها قطار "بابا نويل" احتفالا بقدوم العام الجديد."بابا نويل" أو "سانتا كلوز" هو شخصية خيالية ترتبط بعيد الميلاد، معروفة غالبًا بأنه رجل عجوز سعيد دائما وضحوك ويرتدي سترة يطغى عليها اللون الأحمر وبأطراف بيضاء وتغطي وجهه لحية ناصعة البياض، وكما هو مشهور في قصص الأطفال، فإن "بابا نويل" يعيش في القطب الشمالي.شاهد أيضا... غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو شاهد أيضا... لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديوشاهد أيضا... مشهد مذهل لإقلاع طائرة "إيل-76" جديدة عملاقة وسط الثلوج... فيديو
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روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو
قطار "بابا نويل" يصل إلى موسكو بحلة خلابة... فيديو
11:37 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 27.12.2023)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر وصول قطار "بابا نويل" قادما من مدينة فيليكي أوستيوغ شمالي روسيا، إلى العاصمة الروسية موسكو، لتهنئة المواطنين الروس باقتراب العام الجديد.
وتوضح المشاهد الحلة الجديدة التي ظهر فيها قطار "بابا نويل" احتفالا بقدوم العام الجديد.
"بابا نويل" أو "سانتا كلوز" هو شخصية خيالية ترتبط بعيد الميلاد، معروفة غالبًا بأنه رجل عجوز سعيد دائما وضحوك ويرتدي سترة يطغى عليها اللون الأحمر وبأطراف بيضاء وتغطي وجهه لحية ناصعة البياض، وكما هو مشهور في قصص الأطفال، فإن "بابا نويل" يعيش في القطب الشمالي.