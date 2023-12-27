عربي
إسرائيل تتهم إيران بشن هجوم سيبراني من خلال رسائل مزيفة عبر البريد الإلكتروني
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231227/قطار-بابا-نويل-يصل-إلى-موسكو-بحلة-خلابة-فيديو--1084493813.html
قطار "بابا نويل" يصل إلى موسكو بحلة خلابة... فيديو
قطار "بابا نويل" يصل إلى موسكو بحلة خلابة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر وصول قطار "بابا نويل" قادما من مدينة فيليكي أوستيوغ شمالي روسيا، إلى العاصمة الروسية موسكو، لتهنئة المواطنين... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T11:37+0000
2023-12-27T11:50+0000
مجتمع
روسيا
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1e/1046147916_0:87:3052:1804_1920x0_80_0_0_d1497b47ca51d5ca007d0bd5ed5871b7.jpg
وتوضح المشاهد الحلة الجديدة التي ظهر فيها قطار "بابا نويل" احتفالا بقدوم العام الجديد."بابا نويل" أو "سانتا كلوز" هو شخصية خيالية ترتبط بعيد الميلاد، معروفة غالبًا بأنه رجل عجوز سعيد دائما وضحوك ويرتدي سترة يطغى عليها اللون الأحمر وبأطراف بيضاء وتغطي وجهه لحية ناصعة البياض، وكما هو مشهور في قصص الأطفال، فإن "بابا نويل" يعيش في القطب الشمالي.شاهد أيضا... غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو شاهد أيضا... لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديوشاهد أيضا... مشهد مذهل لإقلاع طائرة "إيل-76" جديدة عملاقة وسط الثلوج... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1e/1046147916_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_9a947971db31d8223cac0788cb34f62b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو

قطار "بابا نويل" يصل إلى موسكو بحلة خلابة... فيديو

11:37 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 27.12.2023)
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو "كراسنايا بريسنيا" في موسكو، 27 يوليو 2020
إطلاق قطار مترو مخصص للفنون الشعبية والحرف اليدوية الروسية في محطة قطارات المترو كراسنايا بريسنيا في موسكو، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© Sputnik . Anton Denisov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر وصول قطار "بابا نويل" قادما من مدينة فيليكي أوستيوغ شمالي روسيا، إلى العاصمة الروسية موسكو، لتهنئة المواطنين الروس باقتراب العام الجديد.
وتوضح المشاهد الحلة الجديدة التي ظهر فيها قطار "بابا نويل" احتفالا بقدوم العام الجديد.
"بابا نويل" أو "سانتا كلوز" هو شخصية خيالية ترتبط بعيد الميلاد، معروفة غالبًا بأنه رجل عجوز سعيد دائما وضحوك ويرتدي سترة يطغى عليها اللون الأحمر وبأطراف بيضاء وتغطي وجهه لحية ناصعة البياض، وكما هو مشهور في قصص الأطفال، فإن "بابا نويل" يعيش في القطب الشمالي.
شاهد أيضا... غزلان تحلق في سماء يوتا الأمريكية... فيديو
شاهد أيضا... لاعب يعرقل كلوب... لقطة كوميدية في مباراة ليفربول وأرسنال... فيديو
شاهد أيضا... مشهد مذهل لإقلاع طائرة "إيل-76" جديدة عملاقة وسط الثلوج... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Члены экипажа боевой машины пехоты БМП-1АМ Басурманин ЦВО на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 22:31 GMTИзраильские военнослужащие проходят мимо разрушенных зданий по дороге Салахеддин, которая соединяет север сектора Газа с югом, в районе Зейтун на окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حماس" ترفض المبادرة المصرية للتهدئة.. صور وفيديوأمس, 20:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала