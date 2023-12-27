https://sputnikarabic.ae/20231227/مصر-تدعو-رعاياها-إلى-سرعة-مغادرة-جميع-الولايات-السودانية-1084504911.html
مصر تدعو رعاياها إلى سرعة مغادرة جميع الولايات السودانية
مصر تدعو رعاياها إلى سرعة مغادرة جميع الولايات السودانية
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، اليوم الأربعاء، دعت فيه رعاياها إلى مغادرة جميع الولايات السودانية، حتى تلك التي لا تشهد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T16:40+0000
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وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إنه "في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان، في إجلاء عدد 18 طالبًا وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية، التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة".وأضاف البيان أنه "تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين حتى وصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورسودان وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولًا إلى الأراضي المصرية".وشددت الخارجية المصرية، في ختام البيان، على ضرورة مغادرة جميع المواطنين المتواجدين بسرعة وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف، حفاظا على سلامتهم.وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.
https://sputnikarabic.ae/20231227/مصدر-حكومي-سوداني-لـسبوتنيك-البرهان-يعتزم-التوجه-لجيبوتي-لعقد-لقاء-مع-حميدتي--1084501983.html
https://sputnikarabic.ae/20231227/مستشار-لقائد-الدعم-السريع-بالسودان-لم-نتسلم-أي-دعوة-بشأن-لقاء-حميدتي-والبرهان-1084489607.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار
مصر تدعو رعاياها إلى سرعة مغادرة جميع الولايات السودانية
أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا، اليوم الأربعاء، دعت فيه رعاياها إلى مغادرة جميع الولايات السودانية، حتى تلك التي لا تشهد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشرته عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إنه "في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع المصريين بالخارج وحفاظًا على أمنهم وسلامتهم خاصة في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية، نجحت سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان، في إجلاء عدد 18 طالبًا وطالبة وبعض من أولياء أمورهم من العالقين في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة السودانية، التي امتدت إليها الاشتباكات المسلحة
".
وأضاف البيان أنه "تم التنسيق مع السلطات السودانية لتأمين إجلاء الطلاب المصريين حتى وصولهم سالمين إلى مقر القنصلية المصرية في بورسودان وتسفيرهم إلى الحدود المصرية وصولًا إلى الأراضي المصرية".
وشددت الخارجية المصرية، في ختام البيان، على ضرورة مغادرة جميع المواطنين المتواجدين بسرعة وعدم سفر أي من المواطنين المصريين إلى السودان في المرحلة الحالية تحت أي ظرف، حفاظا على سلامتهم.
وتشهد العاصمة الخرطوم والمدن المجاورة لها قتالاعنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع
، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، إثر خلافات سياسية وأمنية، تسببت في نزوح أكثر من خمسة ملايين سوداني داخل وخارج البلاد، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، ما تطلب تدخل منظمات إنسانية محلية ودولية لمساعدة المتضررين.