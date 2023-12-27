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https://sputnikarabic.ae/20231227/ملك-الأردن-يصل-إلى-القاهرة-لبحث-التطورات-في-غزة-وسبل-وقف-إطلاق-النار-فيديو-1084493025.html
ملك الأردن يصل إلى القاهرة لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار... فيديو
ملك الأردن يصل إلى القاهرة لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار... فيديو
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مطار القاهرة الدولي. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T10:38+0000
2023-12-27T10:38+0000
مصر
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، من المقرر أن يعقد السيسي قمة في القاهرة، مع العاهل الأردني.وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن اللقاء سيشهد بحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع.وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد استقبل، أمس الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، في القاهرة.وخلال الاجتماع، أكد شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة.وأشار شكري إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أية معوقات في هذا الصدد.وشهد اللقاء، وفق بيان الخارجية المصرية، تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة، والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720، بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231221/ملك-الأردن-الضفة-وغزة-امتداد-للدولة-الفلسطينية-الواحدة-وعلى-العالم-أن-يضغط-لوقف-الحرب-1084345201.html
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مصر, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار

ملك الأردن يصل إلى القاهرة لبحث التطورات في غزة وسبل وقف إطلاق النار... فيديو

10:38 GMT 27.12.2023
© AP Photo / Uncreditedالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Uncredited
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استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في مطار القاهرة الدولي.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، من المقرر أن يعقد السيسي قمة في القاهرة، مع العاهل الأردني.
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن اللقاء سيشهد بحث التطورات الخطيرة في غزة، وسبل وقف إطلاق النار في القطاع.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد استقبل، أمس الثلاثاء، نظيره الأردني أيمن الصفدي، في القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد شكري حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة.
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وأشار شكري إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أية معوقات في هذا الصدد.
وشهد اللقاء، وفق بيان الخارجية المصرية، تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة، والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2720، بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.
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