https://sputnikarabic.ae/20231227/من-قلب-بيروت-رسالة-حب-من-أطفال-لبنان-لأطفال-فلسطين-صور-وفيديو-1084489348.html

من قلب بيروت رسالة حب من أطفال لبنان لأطفال فلسطين... صور وفيديو

من قلب بيروت رسالة حب من أطفال لبنان لأطفال فلسطين... صور وفيديو

رفع عدد من الأمهات وأطفالهن الصوت وسط بيروت، واستعاضوا عن الاحتفال بعيد الميلاد بتجمع ميلادي تضامني مع أطفال فلسطين وقطاع غزة، وذلك تحت عنوان "من لبنان إلى... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T09:00+0000

2023-12-27T09:00+0000

2023-12-27T09:00+0000

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وتحت شجرة الميلاد قرب تمثال الشهداء وسط العاصمة، رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية وتوشح بعضهم بالكوفية فيما ارتدى البعض الآخر الزي التراثي الفلسطيني.وفي هذا السياق، قالت الناشطة دانيا دندشلي لـ"سبوتنيك": "نحن ارتأينا أنه لا يمكن أن يمر عيد ميلاد المسيح الشهيد الأول دون أن توجه بيروت عاصمة المقاومة رسالة لغزة، مفادها نحن معكم ومع آلاف الشهداء منكم، لذلك نظمنا فعالية عيد الميلاد لا احتفال في قلب بيروت النابض، ولنقول لفلسطين وللعالم أننا يدا واحدة وشعبا واحدا نرفض الآلة الهمجية التي تفتك بشعبنا في فلسطين".شاركت عشرات الأمهات بالوقفة مع أطفالهن بهدف تعريفهم بالقضية الفلسطينية وحثهم على مناصرة فلسطين في حياتهم المستقبلية، وقالت زينة الحلو (أم شاركت مع طفلتيها رهف ويافا في الوقفة): إن "مشاركتي اليوم هي ليست رسالة لأحد على قدر ما هي رسالة لنفسي، لأشعر أنني أحاول أن أفعل شيئا في ظل العجز الذي نشعر به، إلى جانب أننا نعيد النظر بالبشرية لأنه من الواضح أنها فشلت بالحفاظ على الحق أو القضية أو الحياة بالحد الأدنى بعد كل هذه السنوات".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى