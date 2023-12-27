https://sputnikarabic.ae/20231227/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-روسيا-ستخفض-هذا-العام-إمدادات-النفط-ومنتجاته-إلى-أوروبا-بنسبة-4-5-بالمئة-1084484809.html

نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا ستخفض هذا العام إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا بنسبة 4-5%

نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا ستخفض هذا العام إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا بنسبة 4-5%

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستخفض هذا العام إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا بنسبة 4إلى 5 في المئة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T04:56+0000

2023-12-27T04:56+0000

2023-12-27T05:02+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049148214_0:151:2764:1706_1920x0_80_0_0_a6fb5579d909fb2b501b034f9742c0b5.jpg

موسكو - سبوتنيك. وأوضح نوفاك في مقابلة على قناة "روسيا-24": "إذا قمنا في السابق بتزويد أوروبا بما مجموعه نحو 40-45 في المئة من النفط والمنتجات النفطية، من إجمالي حجم الصادرات، فإننا نتوقع بحلول نهاية هذا العام ألا يزيد ذلك عن 4-5 في المئة".وأشار نوفاك إلى أن "روسيا لم تزود الهند سابقا بأي موارد طاقية تقريبًا، لكن خلال عامين ارتفعت الحصة إلى 40 في المئة".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن سابقا، أن صادرات النفط من روسيا إلى الدول الصديقة زادت خلال عام 2022 بنسبة 76 في المئة، والمنتجات النفطية بنسبة 20 في المئة بينما صادرات الغاز بنسبة 8 في المئة.وأضاف أن صادرات النفط إلى الهند زادت في عام 2022، بواقع 19 مرة، والمشتقات النفطية بمرتين، والفحم بثلاثة أضعاف.يأتي ذلك في سياق نجاح روسيا بإيجاد اتجاهات جديدة لتصدير موارد الطاقة، في ظل العقوبات التي يفرضها الغرب بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولا سيما القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وحظر استيراد الوقود من روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230831/نوفاك-روسيا-تتوصل-لاتفاق-مع-أوبك-لخفض-إمدادات-النفط-الروسية-إلى-الأسواق-الخارجية-1080590239.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن