https://sputnikarabic.ae/20231227/نائب-رئيس-الوزراء-الروسي-روسيا-ستخفض-هذا-العام-إمدادات-النفط-ومنتجاته-إلى-أوروبا-بنسبة-4-5-بالمئة-1084484809.html
نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا ستخفض هذا العام إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا بنسبة 4-5%
نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا ستخفض هذا العام إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا بنسبة 4-5%
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستخفض هذا العام إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا بنسبة 4إلى 5 في المئة. 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T04:56+0000
2023-12-27T04:56+0000
2023-12-27T05:02+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049148214_0:151:2764:1706_1920x0_80_0_0_a6fb5579d909fb2b501b034f9742c0b5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وأوضح نوفاك في مقابلة على قناة "روسيا-24": "إذا قمنا في السابق بتزويد أوروبا بما مجموعه نحو 40-45 في المئة من النفط والمنتجات النفطية، من إجمالي حجم الصادرات، فإننا نتوقع بحلول نهاية هذا العام ألا يزيد ذلك عن 4-5 في المئة".وأشار نوفاك إلى أن "روسيا لم تزود الهند سابقا بأي موارد طاقية تقريبًا، لكن خلال عامين ارتفعت الحصة إلى 40 في المئة".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن سابقا، أن صادرات النفط من روسيا إلى الدول الصديقة زادت خلال عام 2022 بنسبة 76 في المئة، والمنتجات النفطية بنسبة 20 في المئة بينما صادرات الغاز بنسبة 8 في المئة.وأضاف أن صادرات النفط إلى الهند زادت في عام 2022، بواقع 19 مرة، والمشتقات النفطية بمرتين، والفحم بثلاثة أضعاف.يأتي ذلك في سياق نجاح روسيا بإيجاد اتجاهات جديدة لتصدير موارد الطاقة، في ظل العقوبات التي يفرضها الغرب بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولا سيما القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وحظر استيراد الوقود من روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230831/نوفاك-روسيا-تتوصل-لاتفاق-مع-أوبك-لخفض-إمدادات-النفط-الروسية-إلى-الأسواق-الخارجية-1080590239.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/03/1049148214_144:0:2620:1857_1920x0_80_0_0_155c4b53135618d472f2d08ae3496ba5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا ستخفض هذا العام إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا بنسبة 4-5%
04:56 GMT 27.12.2023 (تم التحديث: 05:02 GMT 27.12.2023)
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستخفض هذا العام إمدادات النفط ومنتجاته إلى أوروبا بنسبة 4إلى 5 في المئة.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح نوفاك في مقابلة على قناة "روسيا-24": "إذا قمنا في السابق بتزويد أوروبا بما مجموعه نحو 40-45 في المئة من النفط والمنتجات النفطية، من إجمالي حجم الصادرات، فإننا نتوقع بحلول نهاية هذا العام ألا يزيد ذلك عن 4-5 في المئة".
وأشار نوفاك إلى أن "روسيا لم تزود الهند سابقا بأي موارد طاقية تقريبًا، لكن خلال عامين ارتفعت الحصة إلى 40 في المئة".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن سابقا، أن صادرات النفط من روسيا
إلى الدول الصديقة زادت خلال عام 2022 بنسبة 76 في المئة، والمنتجات النفطية بنسبة 20 في المئة بينما صادرات الغاز بنسبة 8 في المئة.
وأضاف أن صادرات النفط إلى الهند زادت في عام 2022، بواقع 19 مرة، والمشتقات النفطية بمرتين، والفحم بثلاثة أضعاف.
يأتي ذلك في سياق نجاح روسيا بإيجاد اتجاهات جديدة لتصدير موارد الطاقة، في ظل العقوبات التي يفرضها الغرب بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ولا سيما القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي
ومجموعة السبع وأستراليا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، وحظر استيراد الوقود من روسيا.