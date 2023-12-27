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https://sputnikarabic.ae/20231227/هرتسوغ-تصريحات-أردوغان-تؤذي-بشدة-روح-كل-يهودي-1084505419.html
هرتسوغ: تصريحات أردوغان تؤذي بشدة روح كل يهودي
هرتسوغ: تصريحات أردوغان تؤذي بشدة روح كل يهودي
أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصف فيها ما تفعله إسرائيل بقطاع غزة بـ "أفظع... 27.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-27T16:47+0000
2023-12-27T16:47+0000
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بنيامين نتنياهو
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
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وقال هرتسوغ: "أدين وأرفض بشدة كلام الرئيس التركي أردوغان. لم يكن هناك في تاريخ البشرية حدث مثل المحرقة الرهيبة، وكلماته تؤلم بشدة روح كل يهودي، بغض النظر عمن يكون، وذاكرة ملايين اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة".وأضاف في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "إن وصية "لن يتكرر هذا (المحرقة) أبدا" هي دائما أمام أعين دولة إسرائيل - دولة الشعب اليهودي - الملتزمة بسلامة وحماية كل يهودي".واعتبر الرئيس الإسرائيلي أنه "ليس هناك صراع أعدل من الحرب ضد منظمة حماس الإرهابية، التي قتلت اليهود بوحشية وهمجية، فضلا عن المسلمين والأشخاص من جنسيات وأديان مختلفة"، على حد تعبيره.من جانبه، قال غانتس على حسابه بـ "إكس": "أدين كلام رئيس تركيا الذي يمثل احتقارا لذكرى المحرقة وتشويهاً للواقع".ومضى بقوله: "إن من ارتكب مجزرة فظيعة هي منظمة حماس الإرهابية. إن إبعاد تهديد حماس عن مواطني إسرائيل هو ضرورة وجودية وعمل أخلاقي لا مثيل له".وقبل ذلك، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي أردوغان، وقال في تدوينة له: "أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق".وأضاف نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويدمر المنظمة الإرهابية الأكثر بشاعة وقسوة في العالم، حماس وداعش، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والتي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها"، على حد تعبيره. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن "العلماء الذين يقرون بوجود الظلم في غزة، يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية، قبل 80 عاماً".وانتقد أردوغان الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات نتنياهو في هذا الخصوص، متسائلًا: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل، وذلك بعدما شنت "حماس" في اليوم ذاته، هجوما على مستوطنات جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر العشرات.
https://sputnikarabic.ae/20231227/نتنياهو-أردوغان-يرتكب-إبادة-جماعية-ضد-الأكراد-وهو-آخر-شخص-يمكن-أن-يعظنا--1084500670.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم

هرتسوغ: تصريحات أردوغان تؤذي بشدة روح كل يهودي

16:47 GMT 27.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصف فيها ما تفعله إسرائيل بقطاع غزة بـ "أفظع بكثير" مما فعله الزعيم النازي أدولف هتلر.
وقال هرتسوغ: "أدين وأرفض بشدة كلام الرئيس التركي أردوغان. لم يكن هناك في تاريخ البشرية حدث مثل المحرقة الرهيبة، وكلماته تؤلم بشدة روح كل يهودي، بغض النظر عمن يكون، وذاكرة ملايين اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة".
وأضاف في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "إن وصية "لن يتكرر هذا (المحرقة) أبدا" هي دائما أمام أعين دولة إسرائيل - دولة الشعب اليهودي - الملتزمة بسلامة وحماية كل يهودي".
واعتبر الرئيس الإسرائيلي أنه "ليس هناك صراع أعدل من الحرب ضد منظمة حماس الإرهابية، التي قتلت اليهود بوحشية وهمجية، فضلا عن المسلمين والأشخاص من جنسيات وأديان مختلفة"، على حد تعبيره.
من جانبه، قال غانتس على حسابه بـ "إكس": "أدين كلام رئيس تركيا الذي يمثل احتقارا لذكرى المحرقة وتشويهاً للواقع".
ومضى بقوله: "إن من ارتكب مجزرة فظيعة هي منظمة حماس الإرهابية. إن إبعاد تهديد حماس عن مواطني إسرائيل هو ضرورة وجودية وعمل أخلاقي لا مثيل له".
وقبل ذلك، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي أردوغان، وقال في تدوينة له: "أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق".
وأضاف نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويدمر المنظمة الإرهابية الأكثر بشاعة وقسوة في العالم، حماس وداعش، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والتي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها"، على حد تعبيره.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
نتنياهو: أردوغان يرتكب "إبادة جماعية" ضد الأكراد وهو آخر شخص يمكن أن يعظنا
14:28 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن "العلماء الذين يقرون بوجود الظلم في غزة، يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية، قبل 80 عاماً".
وانتقد أردوغان الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات نتنياهو في هذا الخصوص، متسائلًا: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل، وذلك بعدما شنت "حماس" في اليوم ذاته، هجوما على مستوطنات جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر العشرات.
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