https://sputnikarabic.ae/20231227/هرتسوغ-تصريحات-أردوغان-تؤذي-بشدة-روح-كل-يهودي-1084505419.html

هرتسوغ: تصريحات أردوغان تؤذي بشدة روح كل يهودي

هرتسوغ: تصريحات أردوغان تؤذي بشدة روح كل يهودي

أدان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي وصف فيها ما تفعله إسرائيل بقطاع غزة بـ "أفظع... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T16:47+0000

2023-12-27T16:47+0000

2023-12-27T16:47+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

بيني غانتس

بنيامين نتنياهو

رجب طيب أردوغان

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1f/1075387578_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_a27cf4bf9df6c3be799d733ff0fa6495.jpg

وقال هرتسوغ: "أدين وأرفض بشدة كلام الرئيس التركي أردوغان. لم يكن هناك في تاريخ البشرية حدث مثل المحرقة الرهيبة، وكلماته تؤلم بشدة روح كل يهودي، بغض النظر عمن يكون، وذاكرة ملايين اليهود الذين لقوا حتفهم في المحرقة".وأضاف في تدوينة بحسابه على منصة "إكس": "إن وصية "لن يتكرر هذا (المحرقة) أبدا" هي دائما أمام أعين دولة إسرائيل - دولة الشعب اليهودي - الملتزمة بسلامة وحماية كل يهودي".واعتبر الرئيس الإسرائيلي أنه "ليس هناك صراع أعدل من الحرب ضد منظمة حماس الإرهابية، التي قتلت اليهود بوحشية وهمجية، فضلا عن المسلمين والأشخاص من جنسيات وأديان مختلفة"، على حد تعبيره.من جانبه، قال غانتس على حسابه بـ "إكس": "أدين كلام رئيس تركيا الذي يمثل احتقارا لذكرى المحرقة وتشويهاً للواقع".ومضى بقوله: "إن من ارتكب مجزرة فظيعة هي منظمة حماس الإرهابية. إن إبعاد تهديد حماس عن مواطني إسرائيل هو ضرورة وجودية وعمل أخلاقي لا مثيل له".وقبل ذلك، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الرئيس التركي أردوغان، وقال في تدوينة له: "أردوغان الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي في سجن الصحفيين المعارضين لحكمه، هو آخر من يستطيع أن يعظنا بالأخلاق".وأضاف نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم الذي يحارب ويدمر المنظمة الإرهابية الأكثر بشاعة وقسوة في العالم، حماس وداعش، التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية والتي يشيد بها أردوغان ويستضيف كبار مسؤوليها"، على حد تعبيره. وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الرئيس التركي، في كلمة ألقاها، خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، إن "العلماء الذين يقرون بوجود الظلم في غزة، يتعرضون اليوم لضغوط وتهديدات مثلما كان الأمر في ألمانيا النازية، قبل 80 عاماً".وانتقد أردوغان الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وسياسات نتنياهو في هذا الخصوص، متسائلًا: "ما الفرق بينكم (نتنياهو وجيشه) وبين ما فعله (الزعيم النازي الألماني) هتلر؟ ما يفعله نتنياهو أفظع بكثير مما فعله هتلر"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية.وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل، وذلك بعدما شنت "حماس" في اليوم ذاته، هجوما على مستوطنات جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر العشرات.

https://sputnikarabic.ae/20231227/نتنياهو-أردوغان-يرتكب-إبادة-جماعية-ضد-الأكراد-وهو-آخر-شخص-يمكن-أن-يعظنا--1084500670.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, بيني غانتس, بنيامين نتنياهو, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم