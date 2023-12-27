https://sputnikarabic.ae/20231227/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-يهدد-نصر-الله-الدور-عليك-إن-لم-تنفذ-هذا-الإجراء-1084501578.html

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد نصر الله: الدور عليك إن لم تنفذ هذا الإجراء

وزير الخارجية الإسرائيلي يهدد نصر الله: الدور عليك إن لم تنفذ هذا الإجراء

ترأس وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين جولة مع سفراء أجانب على الحدود الشمالية لإسرائيل، مهددا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني بأنه سيكون "التالي في... 27.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-27T14:55+0000

2023-12-27T14:55+0000

2023-12-27T14:55+0000

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وقال كوهين وفق تصريحات نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الأربعاء: "نصر الله يجب أن يفهم أنه التالي في الدور".وأضاف: "إذا كان (نصر الله) لا يريد أن يكون التالي في الدور، عليه أن ينفذ فوراً قرار مجلس الأمن الدولي 1701 ويبعد حزب الله عن شمال الليطاني".ومضى مهددا: "سنعمل على استنفاد الخيار السياسي، وإذا لم ينجح - كل الخيارات مطروحة على الطاولة. حزب الله يخدم الحكومة الإرهابية في إيران، ويعرض لبنان والمنطقة بأكملها للخطر"، على حد تعبيره.في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "نفذت مقاتلات سلاح الجو منذ قليل غارة جوية على أهداف إرهابية في الأراضي اللبنانية".وأضاف "في إطار الهجوم، تم تدمير العديد من البنى التحتية الإرهابية إلى جانب المواقع العسكرية لمنظمة حزب الله".وقال الجيش في بيانه: "كما رصدت خلال الساعات الماضية عدداً من الصواريخ التي عبرت الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق مختلفة في شمال البلاد وسقطت في منطقة مفتوحة".وتابع: "هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار ومناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية".وختم الجيش الإسرائيلي بالقول: "كما تم رصد ثلاث طائرات بدون طيار معادية عبرت من لبنان وسقطت في منطقة جبل دوف".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض 8 صواريخ من أصل 18 صاروخا أطلقت من بلدة رأس الناقورة جنوبي لبنان.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا ومستوطنات الجليل الغربي المحاذية للبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

https://sputnikarabic.ae/20231227/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-18-صاروخا-من-لبنان-باتجاه-إسرائيل-تم-اعتراض-8-منها-1084492138.html

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