https://sputnikarabic.ae/20231228/أردوغان-يعلن-نجاح-أول-تحليق-لمسيرة-العنقاء-3-فيديو-1084535227.html
أردوغان يعلن نجاح أول تحليق لمسيرة "العنقاء 3"... فيديو
أردوغان يعلن نجاح أول تحليق لمسيرة "العنقاء 3"... فيديو
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نجاح أول تحليق للطائرة المسيرة "العنقاء 3". 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T15:24+0000
2023-12-28T15:24+0000
2023-12-28T15:24+0000
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رجب طيب أردوغان
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جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، أرفقها بمقطع مصور تظهر فيه "العنقاء 3" أثناء إجرائها تحليقها الأول.وقال أردوغان: "أكملت طائرتنا الحربية غير المأهولة "العنقاء 3" التي طورتها شركة "تاي" (الشركة التركية لصناعات الفضاء) رحلتها الأولى بنجاح اليوم".وأضاف الرئيس التركي: "نأمل أن تقدم طائراتنا مساهمة قوية في الدفاع عن بلدنا بتقنياتها المتقدمة وتصميمها وميزاتها".وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن "العنقاء 3" هي طائرة حربية مسيرة تمتلك قدرة فائقة على التخفّي عن أجهزة الرادار نظرا لتصميم هيكلها الخالي من ذيول أفقية أو عامودية.وبإمكان الطائرة المسيرة التركية الجديدة التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم، وتمتلك قدرات هجومية "جو-أرض"، و"جو-جو"، ويمكن استخدامها في الحروب الإلكترونية للضغط على منظومات العدو على الأرض.وبحسب المصدر ذاته، يمكن لـ"العنقاء 3" الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات "إف-16" و"حُر جت" التركية المأهولة، فضلاً عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضاً.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان
أردوغان يعلن نجاح أول تحليق لمسيرة "العنقاء 3"... فيديو
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نجاح أول تحليق للطائرة المسيرة "العنقاء 3".
جاء ذلك في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، أرفقها بمقطع مصور تظهر فيه "العنقاء 3" أثناء إجرائها تحليقها الأول.
وقال أردوغان
: "أكملت طائرتنا الحربية غير المأهولة "العنقاء 3" التي طورتها شركة "تاي" (الشركة التركية لصناعات الفضاء) رحلتها الأولى بنجاح اليوم".
وأضاف الرئيس التركي: "نأمل أن تقدم طائراتنا مساهمة قوية في الدفاع عن بلدنا بتقنياتها المتقدمة وتصميمها وميزاتها".
وبحسب وكالة
الأناضول التركية، فإن "العنقاء 3" هي طائرة حربية مسيرة تمتلك قدرة فائقة على التخفّي عن أجهزة الرادار نظرا لتصميم هيكلها الخالي من ذيول أفقية أو عامودية.
وبإمكان الطائرة المسيرة التركية الجديدة التحليق على ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامها على ارتفاع 40 ألف قدم، وتمتلك قدرات هجومية "جو-أرض"، و"جو-جو"، ويمكن استخدامها في الحروب الإلكترونية للضغط على منظومات العدو على الأرض.
وبحسب المصدر ذاته، يمكن لـ"العنقاء 3" الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات "إف-16" و"حُر جت" التركية المأهولة، فضلاً عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين أيضاً.