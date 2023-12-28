https://sputnikarabic.ae/20231228/أفيخاي-أدرعي-يرد-على-عنصر-حماس-حلل-يا-دويري-صور-وفيديو-1084533637.html

أفيخاي أدرعي يرد على عنصر "حماس": حلل يا دويري... صور وفيديو

أفيخاي أدرعي يرد على عنصر "حماس": حلل يا دويري... صور وفيديو

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الخميس، صورة قال إنها من أحد الأنفاق التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T14:47+0000

2023-12-28T14:47+0000

2023-12-28T14:47+0000

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وقال أدرعي معلقا على صورة نشرها على صفحته الرسمية في "إكس"، التي يظهر فيها وهو يقف إلى جانب أحد جنود الجيش الإسرائيلي: "صورة من داخل قطاع غزة ومن عمق أحد أنفاق (دواعش) حماس الإرهابية. نفكك حماس عسكريا وسلطويا وما خفي أعظم. يتبع".وأضاف أدرعي على منشوره هاشتاغ لعبارة "حلل يا دويري"، في إشارة إلى الفيديو الذي تصدر العالم العربي والذي ظهر فيه عنصر من حماس وهو يقول "حلل يا دويري".أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سقوط رائد وجنديين اثنين بين صفوفه في الحرب الدائرة على قطاع غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الجيش نشر بيانا عسكريا أكد من خلاله سقوط 3 من جنوده في المعارك الجارية في غزة.وأوضحت الصحيفة أن الجنود الثلاثة هم الرائد دفير ديفيد بيما، والرقيب أول احتياك آساف بنحاس طوفول، والرقيب احتياط نيريا زيسك.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في سلسلة بيانات أصدرتها، اليوم الخميس، عن استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية وسط قطاع غزة.وذكرت "القسام" في بيان لها: "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة". وجاء في بيان آخر لـ"القسام"، أن "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة "شواظ" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231228/بتكلفة-زهيدة-حماس-وأنصار-الله-تكتبان-نهاية-استراتيجيات-الغرب-العسكرية-في-إسرائيل-والبحر-الأحمر-1084527348.html

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