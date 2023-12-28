عربي
https://sputnikarabic.ae/20231228/إيران-إسرائيل-لم-تحقق-أهدافها-بالقضاء-على-حماس-أو-نزع-سلاحها-أو-تحرير-الأسرى-1084521610.html
إيران: إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء على "حماس" أو نزع سلاحها أو تحرير الأسرى
إيران: إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء على "حماس" أو نزع سلاحها أو تحرير الأسرى
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن "الفلسطينيين هم من سيقررون مصيرهم بأنفسهم بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة". 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T10:38+0000
2023-12-28T10:39+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5a96dac1389792dcd02145427cff0e8e.jpg
وقال عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء على حماس أو نزع سلاحها أو تحرير الأسرى"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني لن يحقق هدفه في اعتقال يحي السنوار (رئيس حركة حماس في قطاع غزة)".وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد الماضي، عن "تمنياته في أن يرى عشية العام الجديد تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي وكل الشرفاء لوقف المجازر بحق سكان غزة الأبرياء".وقال رئيسي، في رسالة بعثها إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، إن "المجتمعات الإنسانية أصيبت اليوم بتحديات كثيرة، أهمها هجوم الكيان الصهيوني علي قطاع غزة"، معربًا عن "أسفه لاستشهاد أكثر من 17 ألف إنسان مظلوم، بسبب عدم التحرك الحاسم من قبل المنظمات والتجمعات الدولية، ودعم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية للكيان الإسرائيلي الغاصب"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف رئيسي: "نتطلع بأن يتمكن من التغلب على العديد من التحديات الإنسانية واتخاذ خطوات فعالة في طريق رقي ورفعة شعوبنا، وذلك عبر التمسك بنهج الأنبياء السماويين والاعتماد عليه".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231228/الحرس-الثوري-يتراجع-عن-تصريحاته-بشأن-اعتبار-طوفان-الأقصى-انتقاما-لقاسم-سليماني-1084515834.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/08/1083869332_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_33e79c0f72f5e289b51115680816ff49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم

إيران: إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء على "حماس" أو نزع سلاحها أو تحرير الأسرى

10:38 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 10:39 GMT 28.12.2023)
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن "الفلسطينيين هم من سيقررون مصيرهم بأنفسهم بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة".
وقال عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "إسرائيل لم تحقق أهدافها بالقضاء على حماس أو نزع سلاحها أو تحرير الأسرى"، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني لن يحقق هدفه في اعتقال يحي السنوار (رئيس حركة حماس في قطاع غزة)".
وأعرب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأحد الماضي، عن "تمنياته في أن يرى عشية العام الجديد تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي وكل الشرفاء لوقف المجازر بحق سكان غزة الأبرياء".
وقال رئيسي، في رسالة بعثها إلى بابا الفاتيكان فرنسيس، إن "المجتمعات الإنسانية أصيبت اليوم بتحديات كثيرة، أهمها هجوم الكيان الصهيوني علي قطاع غزة"، معربًا عن "أسفه لاستشهاد أكثر من 17 ألف إنسان مظلوم، بسبب عدم التحرك الحاسم من قبل المنظمات والتجمعات الدولية، ودعم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية للكيان الإسرائيلي الغاصب"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف رئيسي: "نتطلع بأن يتمكن من التغلب على العديد من التحديات الإنسانية واتخاذ خطوات فعالة في طريق رقي ورفعة شعوبنا، وذلك عبر التمسك بنهج الأنبياء السماويين والاعتماد عليه".
القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
الحرس الثوري يتراجع عن تصريحاته بشأن اعتبار "طوفان الأقصى" انتقاما لقاسم سليماني
07:40 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أُطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие гвардейского мотострелкового полка ЦВО РСЗО заряжают БМ-21 Град на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 3 جنود إسرائيليين بينهم ضابطان وسط غزة.. صور وفيديوأمس, 22:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала