https://sputnikarabic.ae/20231228/الجيش-الإسرائيلي-يزعم-حصوله-على-نحو-نصف-مليون-وثيقة-لـحماس-منذ-بداية-الحرب-1084535733.html

الجيش الإسرائيلي يزعم حصوله على نحو نصف مليون وثيقة لـ"حماس" منذ بداية الحرب

الجيش الإسرائيلي يزعم حصوله على نحو نصف مليون وثيقة لـ"حماس" منذ بداية الحرب

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الخميس، إنه حصل على نحو نصف مليون وثيقة وأكثر من 65 مليون ملف لـ"حماس" منذ بدء الحرب في قطاع غزة. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T15:46+0000

2023-12-28T15:46+0000

2023-12-28T15:46+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

حركة حماس

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082742986_0:98:1200:773_1920x0_80_0_0_2865baf0ee6d85014ec734af419a5b1e.jpg

وأوضح الجيش في بيان صحفي: "منذ بداية الحرب، استولى جنود جيش الدفاع الإسرائيلي على آلاف الوثائق والوثائق الفنية، والتي تم نقلها لاحقا إلى مجموعة الأسر، والتي قدمت مساهمة مهمة في عمل وحدات الاستخبارات".وأضاف البيان أنه ومن بين الوثائق العديدة مخططات للألغام والأنفاق ومواقع مرابض المدفعية في إقليم بيت حانون (شمالي القطاع)، على سبيل المثال، تقول إحدى الملاحظات المرفقة بتصميم القذائف "تقع الشحنة في "أنور ألينتيز" تحت شجرة زيتون على بعد 21 مترا شمال الباب و 10 أمتار شرق شارع السكا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20231228/الجيش-الإسرائيلي-إصابة-49-جنديا-خلال-الـ-24-الساعة-الأخيرة-حالة-7-منهم-خطيرة-1084534626.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل, حركة حماس, العالم العربي