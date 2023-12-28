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https://sputnikarabic.ae/20231228/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-الجهود-من-أجل-وقف-إراقة-الدماء-في-قطاع-غزة-1084529265.html
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الجهود من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الجهود من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، خلال لقائه مع السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن روسيا مستعدة لمواصلة السعي لوقف... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T13:47+0000
2023-12-28T13:47+0000
العالم العربي
روسيا
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، بهذا الصدد: "أكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة الجهود الحثيثة من أجل وقف عاجل لسفك الدماء، فضلاً عن توحيد جميع القوى السياسية الفلسطينية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية".وأضافت الوزارة: "تم تأكيد التركيز على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المتضررين" .ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
https://sputnikarabic.ae/20231228/إعلام--70-من-الإسرائيليين-الذين-يعيشون-في-الخارج-غيروا-سلوكهم-منذ-طوفان-الأقصى-1084525239.html
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العالم العربي, روسيا, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
العالم العربي, روسيا, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الجهود من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة

13:47 GMT 28.12.2023
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية في موسكو
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© Sputnik . Maksim Blinov
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، خلال لقائه مع السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن روسيا مستعدة لمواصلة السعي لوقف عاجل لسفك الدماء في قطاع غزة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، بهذا الصدد: "أكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة الجهود الحثيثة من أجل وقف عاجل لسفك الدماء، فضلاً عن توحيد جميع القوى السياسية الفلسطينية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضافت الوزارة: "تم تأكيد التركيز على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المتضررين" .
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ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.
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