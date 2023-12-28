https://sputnikarabic.ae/20231228/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-الجهود-من-أجل-وقف-إراقة-الدماء-في-قطاع-غزة-1084529265.html

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الجهود من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة الجهود من أجل وقف إراقة الدماء في قطاع غزة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، خلال لقائه مع السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، أن روسيا مستعدة لمواصلة السعي لوقف... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T13:47+0000

2023-12-28T13:47+0000

2023-12-28T13:47+0000

العالم العربي

روسيا

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، بهذا الصدد: "أكد الجانب الروسي استعداده لمواصلة الجهود الحثيثة من أجل وقف عاجل لسفك الدماء، فضلاً عن توحيد جميع القوى السياسية الفلسطينية على منصة منظمة التحرير الفلسطينية".وأضافت الوزارة: "تم تأكيد التركيز على تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المتضررين" .ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20231228/إعلام--70-من-الإسرائيليين-الذين-يعيشون-في-الخارج-غيروا-سلوكهم-منذ-طوفان-الأقصى-1084525239.html

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العالم العربي, روسيا, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى