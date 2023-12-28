https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-محيط-دمشق--عاجل-1084540766.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بشن طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T20:21+0000
2023-12-28T20:21+0000
2023-12-28T20:45+0000
عدوان إسرائيلي
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصورايخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.وطالبت سوريا، اليوم الخميس، "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الذي قامت به إسرائيل وطال محيط مدينة دمشق في الـ 25 من الشهر الجاري"، حسب وكالة الأنباء السورية (سانا).وقالت إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في الساعة 20ر16 من مساء الاثنين الماضي، بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد رضى موسوي، والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
https://sputnikarabic.ae/20231228/وزير-الخارجية-الإيراني-عملية-طوفان-الأقصى-تمت-بقرار-وإجراء-مستقل-من-حماس-1084537614.html
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عدوان إسرائيلي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
عدوان إسرائيلي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق
20:21 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 20:45 GMT 28.12.2023)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الخميس، بشن طائرات حربية إسرائيلية عدوانا جويا بالصواريخ على مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في هذه الأثناء لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وحصل المراسل على معلومات تفيد بإطلاق طائرات إسرائيلية عدة صواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض المواقع جنوب العاصمة دمشق، وتمكنت الصورايخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية.
وأضاف مراسل سبوتنيك في السويداء: "اصوات الانفجارات التي سمعت بريف المحافظة الجنوبي، ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي".
وطالبت سوريا، اليوم الخميس، "الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بتحمل المسؤولية في وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية
التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".
ووجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين وجهتهما إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول الاعتداء الذي قامت به إسرائيل وطال محيط مدينة دمشق في الـ 25 من الشهر الجاري"، حسب وكالة
الأنباء السورية (سانا).
وقالت إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت في الساعة 20ر16 من مساء الاثنين الماضي، بتنفيذ عدوان من اتجاه الجولان السوري المحتل طال محيط مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد المستشار العسكري في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق السيد رضى موسوي، والذي يشكل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".