https://sputnikarabic.ae/20231228/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-سو-25-و33-طائرة-دون-طيار---1084524043.html

القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و33 طائرة دون طيار

القوات الروسية تسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و33 طائرة دون طيار

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، خلال الساعات الماضية، طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و33 طائرة مسيرة في عدد من مناطق العملية العسكرية الروسية الخاصة. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T11:39+0000

2023-12-28T11:39+0000

2023-12-28T11:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأوضحت وزارة الدفاع في بيانها أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو -25" و33 طائرة بدون طيار و7 صواريخ "هيمارس".وأضافت الدفاع: "عن طريق الدفاع الجوي، تم إسقاط طائرتين من طراز سو -25 من سلاح الجو الأوكراني في مناطق نوفوغريغوريفكا ومقاطعة زابوروجيه وتوكاريفكا في خيرسون".وتابعت الدفاع: "ضربت الطائرات العملياتية والتكتيكية والطائرات من دون طيار والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعا عسكريا للوقود للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات المعادية في 138 منطقة على مدار اليوم".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-جمهورية-القرم-1084512975.html

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روسيا, رصد عسكري