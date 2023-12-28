https://sputnikarabic.ae/20231228/بايدن-يقول-إنه-لن-يتوقف-عن-العمل-على-إعادة-الرهائن-في-غزة-إلى-وطنهم-1084541839.html

بايدن يقول إنه لن يتوقف عن العمل على إعادة الرهائن في غزة إلى وطنهم

بايدن يقول إنه لن يتوقف عن العمل على إعادة الرهائن في غزة إلى وطنهم

أكد الرئيس جو بايدن، ردا على وفاة الأمريكية جوديث وينشتاين، التزامه بمواصلة مهمة إعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة إلى وطنهم. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T21:30+0000

2023-12-28T21:30+0000

2023-12-28T21:30+0000

جو بايدن

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

رهان

العالم

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وقال جو بايدن في بيان، يوم الخميس، "أؤكد من جديد التعهد الذي قطعناه على أنفسنا لجميع عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين: لن نتوقف عن العمل على إعادتهم إلى وطنهم".جوديث وينشتاين، 70 عامًا، رهينة أمريكية يعتقد أنها تحتجزها حماس، قُتلت خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل. بالإضافة إلى كونها مواطنة أمريكية، ورد أن وينشتاين كانت تحمل جنسيتا إسرائيل وكندا.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد بايدن أنه يعتقد أن زوج وينشتاين، جاد حجي، قُتل على يد حركة حماس الفلسطينية خلال الهجوم المفاجئ الذي نفذته ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، قال البيت الأبيض، إن حوالي تسعة أمريكيين ما زالوا محتجزين لدى حماس بعد الهجوم.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وفي 24 نوفمبر، توسطت قطر في اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن هدنة مؤقتة وتبادل بعض الأسرى والرهائن، فضلا عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وتم تمديد وقف إطلاق النار عدة مرات وانتهى في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

https://sputnikarabic.ae/20231227/جنرال-إسرائيلي-سابق-الأمريكيون-لا-يعطوننا-كل-ما-نطلبه-ومخازن-الأسلحة-شبه-فارغة-1084505208.html

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جو بايدن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, رهان, العالم