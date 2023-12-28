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https://sputnikarabic.ae/20231228/خبير-ما-يحصل-في-قطاع-غزة-على-الصعيد-الإنساني-عار-على-جبين-الإنسانية-جمعاء--1084525886.html
خبير: ما يحصل في قطاع غزة على الصعيد الإنساني عار على جبين الإنسانية جمعاء
خبير: ما يحصل في قطاع غزة على الصعيد الإنساني عار على جبين الإنسانية جمعاء
حذرت منظمة اليونيسف من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يعرض 335 ألف طفل دون سن الخامسة في غزة لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة التي يمكن الوقاية منها، وأن... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T12:31+0000
2023-12-28T12:31+0000
راديو
صدى الحياة
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خبير: ما يحصل في قطاع غزة على الصعيد الإنساني عار على جبين الإنسانية جمعاء
خبير: ما يحصل في قطاع غزة على الصعيد الإنساني عار على جبين الإنسانية جمعاء
وأصدرت اليونيسف بيانا تتناول من خلاله المعطيات الكارثية الواردة في أحدث تقرير لـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي". وحذر التقرير من ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة، وعلى وجه التحديد، إذ أكد أن أسرة واحدة على الأقل من كل 4 أسر في قطاع غزة، أي أكثر من نصف مليون شخص، تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أعلى مستوى من الإنذار.يقول الكاتب والباحث الأردني ضرار البستنجي، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

خبير: ما يحصل في قطاع غزة على الصعيد الإنساني عار على جبين الإنسانية جمعاء

12:31 GMT 28.12.2023
راديو
خبير: ما يحصل في قطاع غزة على الصعيد الإنساني عار على جبين الإنسانية جمعاء
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- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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حذرت منظمة اليونيسف من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يعرض 335 ألف طفل دون سن الخامسة في غزة لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة التي يمكن الوقاية منها، وأن أكثر من نصف مليون شخص يواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أعلى مستوى من الإنذار.
وأصدرت اليونيسف بيانا تتناول من خلاله المعطيات الكارثية الواردة في أحدث تقرير لـ"التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي". وحذر التقرير من ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة، وعلى وجه التحديد، إذ أكد أن أسرة واحدة على الأقل من كل 4 أسر في قطاع غزة، أي أكثر من نصف مليون شخص، تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أعلى مستوى من الإنذار.
يقول الكاتب والباحث الأردني ضرار البستنجي، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" بهذا الصدد:
"لا أعرف إن كان هناك مفردات يمكن أن توصف الواقع المعيشي أو الحياتي أو الاجتماعي والإنساني في قطاع غزة، فما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو جريمة حرب نكراء، وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين في القطاع، وإذا كان لا بد من الحديث عن الواقع المعيشي، هناك تقارير تتحدث عن أن 90% من سكان غزة لا يحظون بتناول وجبة طعام في اليوم، ناهيك عن فقدان الدواء والماء والجو البارد وما يترك من تداعيات، إن ما يحصل في قطاع غزة على الصعيد الإنساني هو وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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