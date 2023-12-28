https://sputnikarabic.ae/20231228/دبلوماسي-روسي-أوكرانيا-تهدد-بشكل-منتظم-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-1084513623.html
دبلوماسي روسي: أوكرانيا تهدد بشكل منتظم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
دبلوماسي روسي: أوكرانيا تهدد بشكل منتظم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، بأن التشكيلات الأوكرانية ترسل بانتظام مسيرات نحو محطة زابوروجيه للطاقة... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T05:38+0000
2023-12-28T05:38+0000
2023-12-28T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068657351_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2207f410030a69c37bd6fd6c582af769.jpg
فيينا، موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "يوجه الأوكرانيون بانتظام مسيراتهم، بما في ذلك مسيرات- كاميكازي، نحو المحطة، نحو 20 مسيرة يوميًا. تستخدم قواتنا المسلحة، الحرس الوطني، وسائل إلكترونية مختلفة، بما في ذلك إسقاط أو إبعاد هذه المسيرات، ولكن في المناطق المحيطة من وقت لآخر تقوم هذه الأجهزة الطائرة (المسيرات) بتنفيذ تفجيرات".وأضاف: "هناك هجمات على مدينة إنيرغودار حيث يعيش موظفو المحطة وعائلاتهم"، لافتا إلى أنه لم تحدث أي ضربات على الأراضي داخل محيط المحطة منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وقال الدبلوماسي، بهذا الصدد: "هناك دائمًا مخاطر، ونتذكر جيدًا أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، قصفت القوات الأوكرانية المحطة بانتظام، ولكن في مرحلة ما، ربما أحد ما أخبرهم، أو هم بأنفسهم توصلوا إلى استنتاج أن هذا الأمر خطير للغاية".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231228/دبلوماسي-روسي-واشنطن-هي-المستفيد-الرئيسي-من-الصراع-في-أوكرانيا-بينما-تتكبد-أوروبا-خسائر-ضخمة-1084512519.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068657351_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ee389dba2cc436af2002c30a060c5452.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
دبلوماسي روسي: أوكرانيا تهدد بشكل منتظم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه
صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، بأن التشكيلات الأوكرانية ترسل بانتظام مسيرات نحو محطة زابوروجيه للطاقة النووية وتهدد إنيرغودار، وأن المخاطر لا تزال قائمة على محطة الطاقة النووية.
فيينا، موسكو - سبوتنيك
. وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "يوجه الأوكرانيون بانتظام مسيراتهم، بما في ذلك مسيرات- كاميكازي، نحو المحطة، نحو 20 مسيرة يوميًا. تستخدم قواتنا المسلحة، الحرس الوطني، وسائل إلكترونية مختلفة، بما في ذلك إسقاط أو إبعاد هذه المسيرات، ولكن في المناطق المحيطة من وقت لآخر تقوم هذه الأجهزة الطائرة (المسيرات) بتنفيذ تفجيرات".
وأضاف: "هناك هجمات على مدينة إنيرغودار حيث يعيش موظفو المحطة وعائلاتهم"، لافتا إلى أنه لم تحدث أي ضربات على الأراضي داخل محيط المحطة منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وقال الدبلوماسي، بهذا الصدد: "هناك دائمًا مخاطر، ونتذكر جيدًا أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، قصفت القوات الأوكرانية المحطة بانتظام، ولكن في مرحلة ما، ربما أحد ما أخبرهم، أو هم بأنفسهم توصلوا إلى استنتاج أن هذا الأمر خطير للغاية".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.