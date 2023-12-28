https://sputnikarabic.ae/20231228/دبلوماسي-روسي-أوكرانيا-تهدد-بشكل-منتظم-محطة-الطاقة-النووية-في-زابوروجيه-1084513623.html

دبلوماسي روسي: أوكرانيا تهدد بشكل منتظم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه

دبلوماسي روسي: أوكرانيا تهدد بشكل منتظم محطة الطاقة النووية في زابوروجيه

صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، بأن التشكيلات الأوكرانية ترسل بانتظام مسيرات نحو محطة زابوروجيه للطاقة... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T05:38+0000

2023-12-28T05:38+0000

2023-12-28T05:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/05/1068657351_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2207f410030a69c37bd6fd6c582af769.jpg

فيينا، موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "يوجه الأوكرانيون بانتظام مسيراتهم، بما في ذلك مسيرات- كاميكازي، نحو المحطة، نحو 20 مسيرة يوميًا. تستخدم قواتنا المسلحة، الحرس الوطني، وسائل إلكترونية مختلفة، بما في ذلك إسقاط أو إبعاد هذه المسيرات، ولكن في المناطق المحيطة من وقت لآخر تقوم هذه الأجهزة الطائرة (المسيرات) بتنفيذ تفجيرات".وأضاف: "هناك هجمات على مدينة إنيرغودار حيث يعيش موظفو المحطة وعائلاتهم"، لافتا إلى أنه لم تحدث أي ضربات على الأراضي داخل محيط المحطة منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وقال الدبلوماسي، بهذا الصدد: "هناك دائمًا مخاطر، ونتذكر جيدًا أنه في يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2022، قصفت القوات الأوكرانية المحطة بانتظام، ولكن في مرحلة ما، ربما أحد ما أخبرهم، أو هم بأنفسهم توصلوا إلى استنتاج أن هذا الأمر خطير للغاية".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20231228/دبلوماسي-روسي-واشنطن-هي-المستفيد-الرئيسي-من-الصراع-في-أوكرانيا-بينما-تتكبد-أوروبا-خسائر-ضخمة-1084512519.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا