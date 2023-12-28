https://sputnikarabic.ae/20231228/دبلوماسي-روسي-واشنطن-هي-المستفيد-الرئيسي-من-الصراع-في-أوكرانيا-بينما-تتكبد-أوروبا-خسائر-ضخمة-1084512519.html

دبلوماسي روسي: واشنطن هي المستفيد الرئيسي من الصراع في أوكرانيا بينما تتكبد أوروبا خسائر ضخمة

دبلوماسي روسي: واشنطن هي المستفيد الرئيسي من الصراع في أوكرانيا بينما تتكبد أوروبا خسائر ضخمة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من الصراع الجاري في أوكرانيا، بينما تتكبد الدول... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T02:31+0000

2023-12-28T02:31+0000

2023-12-28T02:31+0000

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/01/1061783864_0:0:1188:668_1920x0_80_0_0_2cf58f7f640f289d83a8f9d381e69dd5.jpg

فيينا - سبوتنيك. وقال أوليانوف خلال مقابلة مع "سبوتنيك": "على حد علمي، الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من الوضع الحالي في أوكرانيا، فواشنطن تجني الكثير من المال من هذا الصراع، بينما تخسر أوروبا الكثير، كما هو الحال مع ألمانيا. أي أن هذا يأتي على حسابهم، لكن الأوروبيين يتبعون إملاءات واشنطن".وأشار أوليانوف إلى أنه في عام 2022 خلال شهري مارس وأبريل كانت روسيا وأوكرانيا على وشك توقيع اتفاقية سلام لإنهاء القتال، لكن البريطانيين والأميركيين عارضوا الاتفاقية.وأشار أوليانوف إلى أن نهج الدول الغربية القائم على رفض الدبلوماسية مع روسيا، وإرسال الأسلحة إلى كييف أثبت أنه غير مجد.وتابع قائلا: في الوقت نفسه، اعتبر أوليانوف أنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كان هناك عددا كبيرا من معارضي تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في الدول الغربية يسمح بالحديث عن وصول بعض البلدان إلى استنتاجات مناسبة، مضيفا "سأمتنع عن تقديم توقعات بعيدة المدى.. المستقبل سيخبرنا".وفرضت الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا بعد إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير/شباط 2022، في محاولة للضغط على موسكو وعرقلة أهداف العملية العسكرية.وعلى الرغم من أن العقوبات جاءت بنتائج عكسية على اقتصادات الدول الأوروبية، واصلت الأخيرة بقيادة الولايات المتحدة إرسال مساعدات عسكرية ومالية بعشرات المليارات من الدولارات إلى أوكرانيا، غير أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة بأن كل هذه الإجراءات لن تثنيها عن مواصلة عمليتها العسكرية لحين تحقيق كافة أهدافها، وعلى رأسها تحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20231228/موسكو-لا-توجد-أسس-لاستئناف-الحوار-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-مراقبة-التسلح-1084512135.html

https://sputnikarabic.ae/20231102/الخزانة-الأمريكية-واشنطن-توسع-قائمة-العقوبات-المتعلقة-بروسيا-لتشمل-عشرات-الأفراد-والكيانات-1082746336.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية