https://sputnikarabic.ae/20231228/غانتس-المرحلة-المقبلة-من-القتال-ستكون-أقوى-وأعمق-مما-تتخيله-حماس-1084536485.html

غانتس: المرحلة المقبلة من القتال ستكون أقوى وأعمق مما تتخيله "حماس"

غانتس: المرحلة المقبلة من القتال ستكون أقوى وأعمق مما تتخيله "حماس"

قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن جيش بلاده مستعد للمرحلة التالية من القتال في قطاع غزة، متوعدًا بأن يكون أقوى وأعمق مما تتخيله حركة حماس. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T16:30+0000

2023-12-28T16:30+0000

2023-12-28T16:30+0000

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جاء ذلك خلال تلقيه استعراضا عملياتيا في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وأضاف: "أينما يرفع عناصر حماس والمنظمات الإرهابية رؤوسهم، سنطيح بهم. أولئك الذين لا يستسلمون سوف يدفنون في النهاية، في الأرض أو في أعماقها، عاجلاً أم آجلاً".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها "كتائب القسام" التابعة لحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20231228/القسام-تؤكد-تدمير-أكثر-من-700-آلية-عسكرية-إسرائيلية-منذ-بدء-الاجتياح-البري-لغزة-1084536056.html

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قطاع غزة, بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن