https://sputnikarabic.ae/20231228/قيادي-في-أنصار-الله-العمليات-اليمنية-الكبرى-ضد-إسرائيل-لن-تتوقف-حتى-تنتهي-الحرب-1084541148.html

قيادي في "أنصار الله": العمليات اليمنية "الكبرى" ضد إسرائيل لن تتوقف حتى تنتهي الحرب

قيادي في "أنصار الله": العمليات اليمنية "الكبرى" ضد إسرائيل لن تتوقف حتى تنتهي الحرب

قال علي القحوم، عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" اليمنية إن عمليات "اليمن الكبرى" ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر تكشف أن اليمن لديه إرادة قوية وصلبة في... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T20:42+0000

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جاء ذلك في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، أكد فيه استمرار استهداف السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، مشيرا إلى أن تلك العمليات مستمرة ومؤثرة ولها أهمية استراتيجية في البحر الأحمر.ولفت القحوم إلى أن "فشل الأمريكان في حماية السفن الإسرائيلية خاصة بعد إعلان واشنطن عن "تحالف غربي صهيوني لحماية إسرائيل"، يثبت أن اليمن سيمضي في نصرة فلسطين وغزة العزة ومجاهديها الأبطال دون الاكتراث للتهديدات والتلويحات التحركات الأمريكية الغربية والإسرائيلية العدائية تجاه اليمن".وتابع: "اليمن كدولة يمتلك قدرات عسكرية وصناعات حربية متطورة تؤهله أن يكون دولة محورية إقليمية مؤثرة وفاعلة وصانعة للمعادلات والتحولات الدولية، ليواصل نصرة فلسطين حتى زوال إسرائيل"، على حد قوله.وأكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" "استمرار العمليات اليمنية الكبرى في ضرب إسرائيل بالصواريخ البالستية المتطورة والطائرات المسيرة والتي تحقق أهدافها بدقة في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرا إلى أن "الصواريخ والمسيرات اليمنية تقطع ألفي كيلومتر حتى تصل إسرائيل متجاوزة جميع أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والإسرائيلية".وتابع: "تصل عمليات القصف اليمنية ضد إسرائيل إلى أهدافها الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية والحيوية الصهيونية وتدك معاقلهم، وهذا باعترافاتهم".وأوضح علي القحوم أن "ما يقوم به اليمن يجعل الأمريكيين والإسرائيليين في حالة من التباكي والتشاكي"، مشيرا إلى أن "ذلك يجسد حالة العجز والفشل والتخبط والخوف والإحباط الذي أصابهم".وتابع: "نقول للأمريكان والصهاينة أنه لا خيار لهم سوى بوقف العدوان وإيقاف الحرب الإجرامية على غزة حتى يمكن وقف العمليات اليمنية الكبرى التي تضرب إسرائيل وحتى يمكن وقف استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".وأضاف القحوم: "إذا فكرت أمريكا وإسرائيل في أي شيء غير ذلك فسيكون مجرد مضيعة للوقت واستنزاف لجهودهم الفاشلة".وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.وتشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

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https://sputnikarabic.ae/20231223/كيف-تتكبد-إسرائيل-خسائر-كبيرة-حتى-في-حالة-اعتراض-صواريخ-وطائرات-أنصار-الله-1084392645.html

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