https://sputnikarabic.ae/20231228/كل-5-دقائق-برلمانية-أوكرانية-توضح-حجم-الخسائر-الصادمة-لنظام-كييف-1084513324.html
كل 5 دقائق... برلمانية أوكرانية توضح حجم الخسائر "الصادمة" لنظام كييف
كل 5 دقائق... برلمانية أوكرانية توضح حجم الخسائر "الصادمة" لنظام كييف
صرحت البرلمانية الأوكرانية، ماريانا بيزوجلايا، بأنه "كل خمس دقائق يقتل أو يصاب مواطن أوكراني"، وذلك حسب آخر الإحصائيات على حد تعبيرها. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T05:06+0000
2023-12-28T05:06+0000
2023-12-28T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وذكرت البرلمانية بيزوجلايا في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "كل خمس دقائق، يُجرح أو يُقتل مواطن أوكراني، ولا يتغير شيء في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن خسائر أوكرانيا في سياق "هجومها المضاد" بلغت، منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي، 159 ألف عسكري و121 طائرة و766 دبابة بما في ذلك 37 دبابة من طراز "ليوبارد".وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20231228/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-جمهورية-القرم-1084512975.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
كل 5 دقائق... برلمانية أوكرانية توضح حجم الخسائر "الصادمة" لنظام كييف
صرحت البرلمانية الأوكرانية، ماريانا بيزوجلايا، بأنه "كل خمس دقائق يقتل أو يصاب مواطن أوكراني"، وذلك حسب آخر الإحصائيات على حد تعبيرها.
وذكرت البرلمانية بيزوجلايا في صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "كل خمس دقائق، يُجرح أو يُقتل مواطن أوكراني، ولا يتغير شيء في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن خسائر أوكرانيا في سياق "هجومها المضاد" بلغت، منذ 4 يونيو/ حزيران الماضي، 159 ألف عسكري و121 طائرة و766 دبابة بما في ذلك 37 دبابة من طراز "ليوبارد".
وأكد شويغو أنه تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من حقول الألغام على كامل خط المواجهة مع العدو بطول يزيد عن 2000 كيلومتر، وعمق الألغام يصل إلى 600 متر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.