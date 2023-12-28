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لأول مرة في العالم.. إعادة الحركة ليد مشلولة بزرع أعصاب من الساق
لأول مرة في العالم.. إعادة الحركة ليد مشلولة بزرع أعصاب من الساق
أعلن مركز تورينو العلمي والطبي، يوم الثلاثاء الماضي، أن الجراحين الإيطاليين أجروا عملية زرع أنسجة عصبية من ساق لأول مرة في العالم لاستعادة حركة الذراع... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T11:39+0000
2023-12-28T11:39+0000
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وأوضح مركز تورينو أن مريض الأطباء كان عاملا طبيا يبلغ من العمر 55 عاما تعرض لحادث منذ خمسة أشهر. خضع لبتر نصف ساقه اليسرى وألحق أضرارا جسيمة بعقدة الكتف في ذراعه اليسرى.وقال المركز في حوار مع "سبوتنيك": "استمرت العملية الجراحية المعقدة 12 ساعة، قامت خلالها فرق مختلفة بتوصيل الأعصاب المقطوعة من فرع من العصب الشظوي من أجل إعادة الأعصاب (استعادة الوظيفة) عضلات الطرف العلوي".وفي وقت سابق قام علماء من السويد بتزويد امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا، فقدت يدها في حادث زراعي، بأطراف اصطناعية إلكترونية متطورة تعتمد على تقنية ثورية.تتمتع كارين الآن، المرأة التي حصلت على اليد الإلكترونية، بحاسة لمس محدودة ويمكنها تحريك أصابعها الإلكترونية الخمسة بشكل فردي بمعدل نجاح يصل إلى 95 في المئة، وبعد عقدين من العيش من دون يد يمنى يمكنها الآن القيام بنسبة 80% من أنشطتها اليومية، مثل إعداد الطعام، وفك سحاب الملابس.وقالت كارين: "أتمتع بتحكم أفضل في طرفي الاصطناعي، لكن الأهم من ذلك أن الألم قد انخفض، وحاجتي إلى أدوية انخفضت كثيرا".
https://sputnikarabic.ae/20231228/مصر-تعلن-اكتشاف-أول-إصابتين-بمتحور-كورونا-الجديد-1084523365.html
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علوم, الصحة, منوعات
علوم, الصحة, منوعات

لأول مرة في العالم.. إعادة الحركة ليد مشلولة بزرع أعصاب من الساق

11:39 GMT 28.12.2023
© AFP 2023 / PRAKASH SINGHجراحة
جراحة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© AFP 2023 / PRAKASH SINGH
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أعلن مركز تورينو العلمي والطبي، يوم الثلاثاء الماضي، أن الجراحين الإيطاليين أجروا عملية زرع أنسجة عصبية من ساق لأول مرة في العالم لاستعادة حركة الذراع المشلولة.
وأوضح مركز تورينو أن مريض الأطباء كان عاملا طبيا يبلغ من العمر 55 عاما تعرض لحادث منذ خمسة أشهر. خضع لبتر نصف ساقه اليسرى وألحق أضرارا جسيمة بعقدة الكتف في ذراعه اليسرى.
وقال المركز في حوار مع "سبوتنيك": "استمرت العملية الجراحية المعقدة 12 ساعة، قامت خلالها فرق مختلفة بتوصيل الأعصاب المقطوعة من فرع من العصب الشظوي من أجل إعادة الأعصاب (استعادة الوظيفة) عضلات الطرف العلوي".

ولاحظ الخبراء الطبيعة المبتكرة للعملية، والتي تمثل ثمرة أربع سنوات من العمل البحثي، وتم تأكيد أن عملية زرع الأعصاب هذه حدثت لأول مرة في العالم.

مدينة القاهرة، النيل، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
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11:28 GMT
وفي وقت سابق قام علماء من السويد بتزويد امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا، فقدت يدها في حادث زراعي، بأطراف اصطناعية إلكترونية متطورة تعتمد على تقنية ثورية.
وتتصل اليد مباشرة بعظام المرأة وعضلاتها وأعصابها، ما يخلق واجهة بين الإنسان والآلة تسمح للذكاء الاصطناعي بترجمة إشارات الدماغ إلى حركات دقيقة وبسيطة.
تتمتع كارين الآن، المرأة التي حصلت على اليد الإلكترونية، بحاسة لمس محدودة ويمكنها تحريك أصابعها الإلكترونية الخمسة بشكل فردي بمعدل نجاح يصل إلى 95 في المئة، وبعد عقدين من العيش من دون يد يمنى يمكنها الآن القيام بنسبة 80% من أنشطتها اليومية، مثل إعداد الطعام، وفك سحاب الملابس.
وقالت كارين: "أتمتع بتحكم أفضل في طرفي الاصطناعي، لكن الأهم من ذلك أن الألم قد انخفض، وحاجتي إلى أدوية انخفضت كثيرا".
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