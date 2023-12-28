https://sputnikarabic.ae/20231228/ما-طبيعة-المقترحات-المصرية-المعدلة-لوقف-الحرب-على-غزة؟-1084532639.html

ما طبيعة المقترحات المصرية المعدلة لوقف الحرب على غزة؟

ما طبيعة المقترحات المصرية المعدلة لوقف الحرب على غزة؟

تجري مصر محادثات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين في محاولة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة، التي أسقطت حتى الآن عشرات... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T14:22+0000

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ما طبيعة المقترحات المصرية المعدلة لوقف الحرب على غزة؟ ما طبيعة المقترحات المصرية المعدلة لوقف الحرب على غزة؟

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مصدرين أمنيين مصريين، أن مصر تقترح أن تتخلى "حماس" و"الجهاد" عن السلطة في قطاع غزة مقابل وقف دائم لإطلاق النار، وأضافا أن مسؤولي حماس والجهاد الإسلامي رفضوا مثل هذا المقترح.ونفى مسؤولون من الحركتين علنا ما قاله المصدران. وتصر قيادات الحركتين على أن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب يجب أن يقرره الفلسطينيون أنفسهم وليس وفقا لإملاءات خارجية.وأضاف أنه "في حال موافقة الأطراف على هذه الورقة فإننا يمكن أن نقول إن العد التنازلي للحرب بدأ بالفعل"، لافتا إلى أن من بين بنود هذه الورقة مصالحة فلسطينية والانضواء تحت راية واحدة ومن ثم الحكم في قطاع غزة والضفة سيكون لحكومة تكنوقراط.وأشار راغب إلى أن "إعادة إعمار غزة ستكون في مرحلة لاحقة للمراحل السابقة التي أشرنا إليها".وأضاف تسوريف أن إسرائيل ردت رسميا على هذا المقترح بأن رفضت الجزء الأول من هذه الورقة بينما وافقت على الجزء الثاني، مشيرا إلى أن إسرائيل غير مستعدة لإيقاف هذه الحرب دون تفكيك حماس وتدمير قدراتها العسكرية، على حد قوله.وأضاف عواد أن إسرائيل تريد هدنة قصيرة وليست طويلة، لافتا إلى أن نتنياهو سيحاكم حتى لو عاد منتصرا.وقال إن هدف نتنياهو هو إعادة الأسرى مقابل هدنة ثم العودة مرة أخرى للحرب، بينما حماس تسعى لتبييض السجون وتستمر في الحكم، وهو ما يصعب الأمر أمام المقترحات المصرية.

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