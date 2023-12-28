https://sputnikarabic.ae/20231228/مصر-تقدم-مقترحا-من-3-مراحل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1084531141.html

مصر تقدم مقترحا من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة

مصر تقدم مقترحا من 3 مراحل لوقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، إن بلاده قدمت مقترحا يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا تنتهي إلى وقف إطلاق النار في غزة، لافتًا إلى أنه... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T14:03+0000

2023-12-28T14:03+0000

2023-12-28T14:03+0000

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان أصدره رشوان، اليوم الخميس، قال فيه إن "مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف العدوان على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة".وأضاف المسؤول المصري أن "صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، وأن المقترح يتضمن 3 مراحل متتالية ومرتبطة معا، وتنتهي إلى وقف إطلاق النار".وتابع رشوان أن "كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية، هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية".وفي وقت سابق، أعلن عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان، مشهور عبد الحليم، عن مفاجآت قريبة للمقاومة الفلسطينية في الميدان سترغم إسرائيل على إيقاف الحرب، والذهاب باتجاه إنتاج حل نهائي يقضي بالخروج من قطاع غزة وتبييض السجون الإسرائيلية من المعتقلين الفلسطينيين.وفي حديث خاص لـ"راديو سبوتنيك"، يوم الثلاثاء الماضي، أوضح القيادي الفلسطيني أن الحديث عن هدن جزئية ومؤقتة أمر مرفوض خاصة بعدما فعله الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة السابقة من قتل وتدمير، مشددًا على بقائهم على موقفهم حول صفقة شاملة وإيقاف كامل للحرب على غزة مقابل صفقة كاملة لتبادل الأسرى والمحتجزين.وأكد مشهور، "رفض المقاومة الفلسطينية للمبادرة المصرية لأنها لا تعطي الفلسطينيين الحق بمستقبلهم في غزة، ولا توقف العدوان الإسرائيلي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, حركة حماس, طوفان الأقصى