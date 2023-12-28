https://sputnikarabic.ae/20231228/مقتل-20-فلسطينيا-على-الأقل-إثر-قصف-إسرائيلي-على-منزل-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1084539655.html

مقتل 20 فلسطينيا على الأقل إثر قصف إسرائيلي على منزل في رفح جنوبي قطاع غزة

مقتل 20 فلسطينيا على الأقل إثر قصف إسرائيلي على منزل في رفح جنوبي قطاع غزة

قُتل 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات، اليوم الخميس، إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T19:10+0000

2023-12-28T19:10+0000

2023-12-28T19:10+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه "استشهد ما لا يقل عن 20 مواطنا، وجرح العشرات، إثر قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة".وأوضحت: "شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوبي القطاع، ما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى، غالبيتهم من النساء والأطفال".فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المنزل يعود لعائلة دياب بالقرب من شارع النخلة وسط رفح ،ويضم عددا من العائلات النازحة من سكان مدينة غزة.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231228/إعلام-مجلس-الحرب-الإسرائيلي-يبحث-مقترحا-قطريا-حول-هدنة-جديدة-في-غزة-1084538980.html

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