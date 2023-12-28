https://sputnikarabic.ae/20231228/موسكو-لا-توجد-أسس-لاستئناف-الحوار-مع-الولايات-المتحدة-بشأن-مراقبة-التسلح-1084512135.html

موسكو: لا توجد أسس لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن مراقبة التسلح

موسكو: لا توجد أسس لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن مراقبة التسلح

صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الخميس، أنه لا توجد أسس لاستئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن مراقبة التسلح،... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

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فيينا - سبوتنيك. وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك"، تعليقاً على احتمال عودة موسكو وواشنطن لاستئناف الحوار بشأن مراقبة التسلح النووية: "لا توجد أسس، بل على العكس، كل سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، متوجهة إلى تدهور علاقاتنا".وأضاف أوليانوف: " روسيا تعتبر أنه من غير الواقعي قبول متخصصين أمريكيين لإجراء عمليات تفتيش في منشآتها النووية في ظل الوضع الحالي للعلاقات" .كما أكد مندوب روسيا أن نهج الدول الغربية القائم على رفض الدبلوماسية مع روسيا، وإرسال الأسلحة إلى كييف أثبت أنه غير مجد.وأضاف أوليانوف: "في اعتقادي بشكل عام، أصبح من الواضح أن السياسة الحالية القائمة على تجاهل الدبلوماسية من ناحية، وإمدادات الأسلحة الضخمة من ناحية أخرى لا تجدي نفعًا، ومن هذا المنطلق، لا مفر من أن تتوصل بعض البلدان على الأقل إلى الاستنتاجات المناسبة. أعتقد أن هذا سيحدث".في الوقت نفسه، اعتبر أوليانوف أنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كان هناك عددا كبيرا من معارضي تقديم المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا في الدول الغربية يسمح بالحديث عن وصول بعض البلدان إلى استنتاجات مناسبة، مضيفا "سأمتنع عن تقديم توقعات بعيدة المدى.. المستقبل سيخبرنا".

https://sputnikarabic.ae/20230419/الولايات-المتحدة-تود-إجراء-حوار-حول-الاستقرار-الاستراتيجي-مع-روسيا-والصين-1076067657.html

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