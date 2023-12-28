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ميقاتي يحذر من حرب شاملة في حال استمرار هجمات إسرائيل على لبنان
ميقاتي يحذر من حرب شاملة في حال استمرار هجمات إسرائيل على لبنان
حذر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب... 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T15:39+0000
2023-12-28T15:51+0000
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وبحسب بيان رئاسة الوزراء اللبنانية، جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس.وقال ميقاتي: "نجدد المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان".ولفت إلى أن "المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض إلى حل على أساس الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم".من جانبه، اعتبر كاميرون، بحسب البيان، أن "تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم".وأمس الأربعاء، توعد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بالقول إنه على "قائمة الاستهدافات" في حال عدم إبعاد الحزب عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى ما وراء نهر الليطاني.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة 55 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، كما دمر أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

ميقاتي يحذر من حرب شاملة في حال استمرار هجمات إسرائيل على لبنان

15:39 GMT 28.12.2023 (تم التحديث: 15:51 GMT 28.12.2023)
© Sputnik . Abdul Kader Albayرئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حذر رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.
وبحسب بيان رئاسة الوزراء اللبنانية، جاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس.
وقال ميقاتي: "نجدد المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان".

وأضاف: "استمرار الاستفزازات الإسرائيلية في جنوب لبنان قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة".

ولفت إلى أن "المدخل إلى وقف الحرب في غزة يبدأ بوقف إطلاق النار ومن ثم الانتقال إلى التفاوض إلى حل على أساس الدولتين وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم".
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2023
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15:05 GMT
من جانبه، اعتبر كاميرون، بحسب البيان، أن "تصعيد الصراع من غزة إلى لبنان أو البحر الأحمر أو عبر المنطقة ككل، من شأنه أن يرفع مستوى المخاطر وانعدام الأمن في العالم".
وأمس الأربعاء، توعد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، بالقول إنه على "قائمة الاستهدافات" في حال عدم إبعاد الحزب عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية إلى ما وراء نهر الليطاني.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 21 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة 55 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، كما دمر أكثر من 60 بالمائة من مباني قطاع غزة بشكل كامل أو جزئي.
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