https://sputnikarabic.ae/20231228/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-علينا-السيطرة-الأمنية-على-محور-فيلادلفيا-وإلا-سنعود-قريبا-إلى-7-أكتوبر-1084524705.html

وزير الخارجية الإسرائيلي: علينا السيطرة الأمنية على محور فيلادلفيا وإلا سنعود قريبا إلى 7 أكتوبر

وزير الخارجية الإسرائيلي: علينا السيطرة الأمنية على محور فيلادلفيا وإلا سنعود قريبا إلى 7 أكتوبر

قال إيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن على بلاده أن تسيطر أمنيا على محور فيلادلفيا الواقع بين قطاع غزة ومصر وإلا ستعود قريبا إلى 7 أكتوبر... 28.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-28T12:08+0000

2023-12-28T12:08+0000

2023-12-28T12:08+0000

الأخبار

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1d/1080508969_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae4fcd1790b0bee93dc3ca0a476f2d79.jpg

وأجرت "القناة الـ 14" الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع كوهين، شدد من خلالها على ضرورة سيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح ومحور فيلادلفيا بعد انتهاء الحرب الدائرة على قطاع غزة، وإلا فإن إسرائيل ستعود خلال سنوات قليلة إلى 7 أكتوبر جديدة.وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أن الحرب على قطاع غزة ستأخذ وقتا طويلا، لم يحدده.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في سلسلة بيانات أصدرتها، اليوم الخميس، عن استهداف عدد من الآليات الإسرائيلية وسط قطاع غزة.وذكرت "القسام" في بيان لها: "كتائب القسام تستهدف دبابة "ميركافا" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة". وجاء في بيان آخر لـ"القسام"، أن "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بعبوة "شواظ" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".كما دمرت كتائب "القسام" دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا، ونشرت عقب ذلك بيانًا جاء فيه: "كتائب القسام تدمر آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".وأضافت كتائب "القسام" في بيان لها صباح اليوم، جاء فيه: "كتائب القسام تستهدف 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" وعبوات "الشواظ" في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة".كما تم استهداف جرافة إسرائيلية من قبل كتائب "القسام"، ونشرت بيانًا لها عقب ذلك، جاء فيه: "كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في مخيم البريج وسط قطاع غزة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.

https://sputnikarabic.ae/20231228/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-رائد-وجنديين-اثنين-في-غزة-1084519576.html

https://sputnikarabic.ae/20231228/مسؤول-إسرائيلي-سابق-من-يرغب-في-إجلاء-المستوطنين-من-مناطق-الشمال-هي-إسرائيل-وليس-لبنان-1084520053.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس