https://sputnikarabic.ae/20231228/5-فصائل-فلسطينية-بينها-حماس-تعلن-رفضها-كل-الحلول-المطروحة-بشأن-مستقبل-غزة-1084534463.html
5 فصائل فلسطينية بينها "حماس" تعلن رفضها كل الحلول المطروحة بشأن مستقبل غزة
5 فصائل فلسطينية بينها "حماس" تعلن رفضها كل الحلول المطروحة بشأن مستقبل غزة
رفضت 5 فصائل فلسطينية، بينها "حماس"، كل الحلول والسيناريوهات لما يسمى مستقبل قطاع غزة، مؤكدة الاتفاق على حل وطني يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية. 28.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-28T15:01+0000
2023-12-28T15:01+0000
2023-12-28T15:01+0000
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وذكرت حركة حماس، في بيان نشر على "تلغرام"، أن ذلك جاء خلال اجتماع للفصائل عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس.وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع "تم رفض كل الحلول والسيناريوهات لما يسمى مستقبل قطاع غزة، وتقديم حل وطني فلسطيني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن توافق وطني فلسطيني شامل".وشدد المجتمعون على إدانتهم ورفضهم كل السيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة.كما جدد المجتمعون التأكيد أن القضية الفلسطينية هي قضية أرض وشعب ومقدسات، وأن الحل لا يكون إلا برحيل الاحتلال والاستيطان بكل أشكاله.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
https://sputnikarabic.ae/20231228/مصر-تقدم-مقترحا-من-3-مراحل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة--1084531141.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
5 فصائل فلسطينية بينها "حماس" تعلن رفضها كل الحلول المطروحة بشأن مستقبل غزة
رفضت 5 فصائل فلسطينية، بينها "حماس"، كل الحلول والسيناريوهات لما يسمى مستقبل قطاع غزة، مؤكدة الاتفاق على حل وطني يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وذكرت حركة حماس
، في بيان نشر على "تلغرام"، أن ذلك جاء خلال اجتماع للفصائل عقد في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الخميس.
وأضاف البيان أنه خلال الاجتماع "تم رفض كل الحلول والسيناريوهات لما يسمى مستقبل قطاع غزة، وتقديم حل وطني فلسطيني يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تنبثق عن توافق وطني فلسطيني شامل".
وشدد المجتمعون على إدانتهم ورفضهم كل السيناريوهات الإسرائيلية والغربية لما بعد الحرب في غزة.
وأشار المجتمعون إلى أن "هذه السيناريوهات هي مجرد أضغاث أحلام لن تتحقق، خصوصًا بعدما بدت تباشير هزيمة العدو الصهيوني تطل، بعدما لحق بها العار في الميدان على أيدي أبطال المقاومة الفلسطينية".
كما جدد المجتمعون التأكيد أن القضية الفلسطينية
هي قضية أرض وشعب ومقدسات، وأن الحل لا يكون إلا برحيل الاحتلال والاستيطان بكل أشكاله.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة،
وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.