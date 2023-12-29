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https://sputnikarabic.ae/20231229/أشجار-الميلاد-مثقلة-بالمعاناة-أمام-السفارة-الفلسطينية-في-موسكو-فيديو-1084552918.html
أشجار الميلاد "مثقلة بالمعاناة" أمام السفارة الفلسطينية في موسكو... فيديو
أشجار الميلاد "مثقلة بالمعاناة" أمام السفارة الفلسطينية في موسكو... فيديو
تزينت أغصان أشجار الميلاد التي وضعت أمام السفارة الفلسطينية في موسكو، بصور تثقل كاهل الإنسان قبل النبات، حيث جسدت هذه الصور المعاناة والأزمة الإنسانية التي يمر... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T11:02+0000
2023-12-29T11:02+0000
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ووضعت أكثر من 50 شجرة على امتداد جدار السفارة الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، لكن هذه الأشجار لن تشاهد وجه ابتسامة أطفال فلسطين لهذا العام، لأنها ترسم حزنًا عميقًا على وجه من يشاهدها أسفًا على المصاب الذي ألمّ بأطفال وعائلات قطاع غزة.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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أشجار الميلاد "مثقلة بالمعاناة" أمام السفارة الفلسطينية في موسكو... فيديو

11:02 GMT 29.12.2023
© Sputnikاشجار الميلاد تتزين بصور عن معاناة الفلسطينيين أمام السفارة الفلسطينية في موسكو
اشجار الميلاد تتزين بصور عن معاناة الفلسطينيين أمام السفارة الفلسطينية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Sputnik
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تزينت أغصان أشجار الميلاد التي وضعت أمام السفارة الفلسطينية في موسكو، بصور تثقل كاهل الإنسان قبل النبات، حيث جسدت هذه الصور المعاناة والأزمة الإنسانية التي يمر بها سكان قطاع غزة اليوم.
ووضعت أكثر من 50 شجرة على امتداد جدار السفارة الفلسطينية في العاصمة الروسية موسكو، لكن هذه الأشجار لن تشاهد وجه ابتسامة أطفال فلسطين لهذا العام، لأنها ترسم حزنًا عميقًا على وجه من يشاهدها أسفًا على المصاب الذي ألمّ بأطفال وعائلات قطاع غزة.

وتظهر الصور المعلقة على أغصان الأشجار مشاهد تجسد معاناة الشعب الفلسطيني جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، منذ أكثر من 80 يومًا، بالإضافة إلى رمز خاص يمكن من خلاله تقديم دعم مباشر للفلسطينيين.

يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة، أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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