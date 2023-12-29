https://sputnikarabic.ae/20231229/أغرب-فرصة-ضائعة-لهدف-ذهبي-في-التاريخ-سجلت-في-ملعب-عربي-فيديو-1084544539.html
أغرب فرصة ضائعة لهدف ذهبي في التاريخ سجلت في ملعب عربي... فيديو
أغرب فرصة ضائعة لهدف ذهبي في التاريخ سجلت في ملعب عربي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لفرصة ضائعة بشكل غريب، والتي اعتبرت واحدة من أغرب الفرص الضائعة في التاريخ، وذلك خلال مباراة من بطولة كأس السوبر... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T06:12+0000
2023-12-29T06:12+0000
2023-12-29T06:52+0000
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وتوضح المشاهد انفراد لاعب سيراميكا، ياسر ريان، لوحده أمام حارس بيراميدز، أحمد مهيوب، وبعد مراوغة الحارس وانفراده أمام المرمى الخالي، أضاع الفرصة وركل الكرة إلى العارضة، وارتدت إلى داخل الملعب.ووقعت الحادثة خلال لقاء سيرامسكا أمام بيراميدز، في مباراة المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.اللقطة الغريبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأبدى الكثيرين دهشتهم من الفرصة الضائعة التي "تكاد لا تصدق".وأحرز بيراميدز المركز الثالث، بالفوز على سيراميكا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو, العالم
رياضة, نادي الفيديو, العالم
أغرب فرصة ضائعة لهدف ذهبي في التاريخ سجلت في ملعب عربي... فيديو
06:12 GMT 29.12.2023 (تم التحديث: 06:52 GMT 29.12.2023)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لفرصة ضائعة بشكل غريب، والتي اعتبرت واحدة من أغرب الفرص الضائعة في التاريخ، وذلك خلال مباراة من بطولة كأس السوبر المصري.
وتوضح المشاهد انفراد لاعب سيراميكا، ياسر ريان، لوحده أمام حارس بيراميدز، أحمد مهيوب، وبعد مراوغة الحارس وانفراده أمام المرمى الخالي، أضاع الفرصة وركل الكرة إلى العارضة، وارتدت إلى داخل الملعب.
ووقعت الحادثة خلال لقاء سيرامسكا أمام بيراميدز، في مباراة المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
اللقطة الغريبة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، وأبدى الكثيرين دهشتهم من الفرصة الضائعة التي "تكاد لا تصدق".
وأحرز بيراميدز المركز الثالث، بالفوز على سيراميكا 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.