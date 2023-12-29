https://sputnikarabic.ae/20231229/ألمانيا-تقر-بتدريب-أكثر-من-10-آلاف-جندي-أوكراني--1084553244.html

ألمانيا تقر بتدريب أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني

ألمانيا تقر بتدريب أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني

صرح اللواء كريستيان فرويدينج، الذي يرأس المقر الخاص لأوكرانيا في وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنه تم تدريب أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في ألمانيا. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T11:05+0000

2023-12-29T11:05+0000

2023-12-29T11:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

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وقال فرويدينج في مقابلة صحفية مع صحيفة "زود دويتشه" الألمانية: "منذ بداية تدريبنا، بلغ عدد الأوكرانيين الذين تلقوا التدريب أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في ألمانيا وحدها". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه في 4 يناير/ كانون الثاني العام المقبل، سيبدأ تدريب كتيبتين مشاة أخريين في ألمانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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