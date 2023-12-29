https://sputnikarabic.ae/20231229/ألمانيا-تقر-بتدريب-أكثر-من-10-آلاف-جندي-أوكراني--1084553244.html
ألمانيا تقر بتدريب أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني
ألمانيا تقر بتدريب أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني
صرح اللواء كريستيان فرويدينج، الذي يرأس المقر الخاص لأوكرانيا في وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنه تم تدريب أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في ألمانيا. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T11:05+0000
2023-12-29T11:05+0000
2023-12-29T11:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال فرويدينج في مقابلة صحفية مع صحيفة "زود دويتشه" الألمانية: "منذ بداية تدريبنا، بلغ عدد الأوكرانيين الذين تلقوا التدريب أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في ألمانيا وحدها". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه في 4 يناير/ كانون الثاني العام المقبل، سيبدأ تدريب كتيبتين مشاة أخريين في ألمانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/صاروخ-روسي-يقطع-نهر-دنيبر-ويضرب-مركز-مراقبة-أوكرانيا-فيديو--1084549559.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
ألمانيا تقر بتدريب أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني
صرح اللواء كريستيان فرويدينج، الذي يرأس المقر الخاص لأوكرانيا في وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنه تم تدريب أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في ألمانيا.
وقال فرويدينج في مقابلة صحفية مع صحيفة "زود دويتشه" الألمانية: "منذ بداية تدريبنا، بلغ عدد الأوكرانيين الذين تلقوا التدريب أكثر من 10 آلاف عسكري أوكراني في ألمانيا وحدها". بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه في 4 يناير/ كانون الثاني العام المقبل، سيبدأ تدريب كتيبتين مشاة أخريين في ألمانيا".
وتم إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات الأوكرانية "إي يو إم أ إم" في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومن المتوقع أن تكون مدته عامين. ولا يقتصر عمل البعثة على التدريب فحسب، بل تشمل أيضًا تسليح القوات الأوكرانية، وأفيد أن مهمة التدريب ستكون في بولندا وألمانيا، كما انضمت دول أخرى، بما في ذلك دول خارج الاتحاد الأوروبي، إلى عملها. بالإضافة إلى ذلك، يقع المقر الرئيسي لعملياتها في بروكسل.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.