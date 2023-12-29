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https://sputnikarabic.ae/20231229/إصابة-4-إسرائيليين-إثر-عملية-دهس-في-الضفة-الغربية-ومقتل-المنفذ-صور-1084556012.html
إصابة 4 إسرائيليين إثر عملية دهس في الضفة الغربية ومقتل المنفذ... صور
إصابة 4 إسرائيليين إثر عملية دهس في الضفة الغربية ومقتل المنفذ... صور
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس، قرب مستوطنة عتنائيل جنوبي الضفة الغربية. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T13:15+0000
2023-12-29T13:15+0000
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وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية، وتحييده.وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه "تلقى بلاغا بشأن إصابة 4 شبان في العشرينيات من أعمارهم بجراح، إثر اصطدام سيارة بهم بشارع رقم 60".وأضاف أن الطواقم الطبية قدمت العلاج للمصابين في موقع الحادث".وأشار إلى أن "واحدا منهم إصابته متوسطة لكنه في وعيه، و3 آخرين إصاباتهم طفيفة".وأمس الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة شخصين اثنين جراء عملية طعن عند حاجز أمني، جنوبي مدينة القدس.وحسب صحيفة "هاآرتس"، أُصيب إسرائيليان، جندي وحارس أمن مدني، بجراح طعن قرب حاجز المزمورية الأمني، جنوبي مدينة القدس، مساء أمس الخميس.وقالت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) في البداية إن الضحيتين هما رجل وامرأة في العشرينيات من العمر، وإنهما في حالة متوسطة.وفي غضون ذلك، أوضح المركز الطبي الذي تم نقل المصابين إليه للعلاج، أن الجندي حالته "خطيرة".من جانبها، وصفت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الحادث بأنه هجوم "إرهابي".وأضافت الشرطة أن منفذ العملية كان مسلحًا بسكين وطعن شخصين، حيث أُصيبا بجروح خطيرة وطفيفة (بحسب مصادر طبية) وتم نقلهما إلى المستشفى.وأكدت أنه "ردًا على ذلك، أطلقت القوات الأمنية المتواجدة في المكان النار على الإرهابي وتم تحييده".
https://sputnikarabic.ae/20231229/إصابة-إسرائيليين-إثر-عملية-طعن-جنوبي-القدس-ومقتل-المنفذ-1084546331.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إصابة 4 إسرائيليين إثر عملية دهس في الضفة الغربية ومقتل المنفذ... صور

13:15 GMT 29.12.2023
© Sputnik . Issam Al-Rimawi الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017
 الوضع في رام الله، الضفة الغربية ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© Sputnik . Issam Al-Rimawi
تابعنا عبر
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إصابة 4 إسرائيليين في عملية دهس، قرب مستوطنة عتنائيل جنوبي الضفة الغربية.
وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم إطلاق النار على منفذ العملية، وتحييده.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال الإسعاف الإسرائيلي إنه "تلقى بلاغا بشأن إصابة 4 شبان في العشرينيات من أعمارهم بجراح، إثر اصطدام سيارة بهم بشارع رقم 60".
وأضاف أن الطواقم الطبية قدمت العلاج للمصابين في موقع الحادث".
وأشار إلى أن "واحدا منهم إصابته متوسطة لكنه في وعيه، و3 آخرين إصاباتهم طفيفة".
وأمس الخميس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة شخصين اثنين جراء عملية طعن عند حاجز أمني، جنوبي مدينة القدس.
وحسب صحيفة "هاآرتس"، أُصيب إسرائيليان، جندي وحارس أمن مدني، بجراح طعن قرب حاجز المزمورية الأمني، جنوبي مدينة القدس، مساء أمس الخميس.
وقالت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) في البداية إن الضحيتين هما رجل وامرأة في العشرينيات من العمر، وإنهما في حالة متوسطة.
سيارة إسعاف إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
إصابة إسرائيليين إثر عملية طعن جنوبي القدس ومقتل المنفذ
07:21 GMT
وفي غضون ذلك، أوضح المركز الطبي الذي تم نقل المصابين إليه للعلاج، أن الجندي حالته "خطيرة".
من جانبها، وصفت الشرطة الإسرائيلية في بيان، الحادث بأنه هجوم "إرهابي".
وأضافت الشرطة أن منفذ العملية كان مسلحًا بسكين وطعن شخصين، حيث أُصيبا بجروح خطيرة وطفيفة (بحسب مصادر طبية) وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأكدت أنه "ردًا على ذلك، أطلقت القوات الأمنية المتواجدة في المكان النار على الإرهابي وتم تحييده".
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