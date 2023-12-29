https://sputnikarabic.ae/20231229/إعلام-هزائم-أوكرانية-على-طول-خط-التماس-وأمريكا-تحذر-1084546484.html

إعلام: هزائم أوكرانية على طول خط التماس وأمريكا تحذر

إعلام: هزائم أوكرانية على طول خط التماس وأمريكا تحذر

ذكرت صحيفة صينية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من الهزائم المتكررة على طول خط التماس بأكمله. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T07:29+0000

2023-12-29T07:29+0000

2023-12-29T07:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وجاء في المقال الذي تم نشره في صحيفة "آسيا تايمز" الصينية، أنه "في ساحة المعركة، يعاني الجيش الأوكراني من الهزائم. وقد لوحظت النكسات في كل مكان تقريبًا على طول خط الاتصال".وأشار المقال إلى أن القوات الروسية تقوم بدحر المقاتلين الأوكرانيين من مناطق مختلفة في منطقة القتال، وقد يحدث انهيار كامل للقوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل القريب.وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

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