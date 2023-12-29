https://sputnikarabic.ae/20231229/إعلام-هزائم-أوكرانية-على-طول-خط-التماس-وأمريكا-تحذر-1084546484.html
إعلام: هزائم أوكرانية على طول خط التماس وأمريكا تحذر
إعلام: هزائم أوكرانية على طول خط التماس وأمريكا تحذر
ذكرت صحيفة صينية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من الهزائم المتكررة على طول خط التماس بأكمله. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T07:29+0000
2023-12-29T07:29+0000
2023-12-29T07:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261323_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_af4e29cade926c72ce705c7fc19d61ee.jpg
وجاء في المقال الذي تم نشره في صحيفة "آسيا تايمز" الصينية، أنه "في ساحة المعركة، يعاني الجيش الأوكراني من الهزائم. وقد لوحظت النكسات في كل مكان تقريبًا على طول خط الاتصال".وأشار المقال إلى أن القوات الروسية تقوم بدحر المقاتلين الأوكرانيين من مناطق مختلفة في منطقة القتال، وقد يحدث انهيار كامل للقوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل القريب.وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231229/سبيس-إيكس-تطلق-صاروخا-لأحد-أكثر-المشاريع-سرية-في-أمريكا-1084544217.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/1c/1059261323_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_c693d77d8dcfdbf6f1c7be67f92dd6b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: هزائم أوكرانية على طول خط التماس وأمريكا تحذر
ذكرت صحيفة صينية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من الهزائم المتكررة على طول خط التماس بأكمله.
وجاء في المقال الذي تم نشره في صحيفة "آسيا تايمز" الصينية، أنه "في ساحة المعركة، يعاني الجيش الأوكراني من الهزائم. وقد لوحظت النكسات في كل مكان تقريبًا على طول خط الاتصال".
وأشار المقال إلى أن القوات الروسية تقوم بدحر المقاتلين الأوكرانيين من مناطق مختلفة في منطقة القتال، وقد يحدث انهيار كامل للقوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل القريب.
وأكد المقال الصحفي أن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب ما يحدث في ساحة المعركة، وإذا كانت النتيجة غير مواتية لهم، فستحاول الولايات المتحدة الأمريكية إجبار القيادة الأوكرانية على التفاوض مع روسيا، وإذا رفضت، فيمكنهم القيام بعملية انقلاب في كييف، على حد تعبير المقال.
وأفاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بأن القوات المسلحة الروسية أنجزت المهمة الرئيسية لعام 2023، وهي إحباط الهجوم المضاد الأوكراني.
وقال شويغو: "ركزت الجهود الرئيسية في العام الماضي على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة. وكان الهدف الرئيسي هو تعطيل الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي أعلنته أوكرانيا وحلفاؤها في الناتو بصوت عالٍ. وتم إكمال هذه المهمة بنجاح".
وتابع: "الجيش الروسي يحتل باستمرار مواقع أكثر فائدة ويوسع الأراضي الخاضعة لسيطرته في كل الاتجاهات. نحن نتحرك باستمرار نحو تحقيق الأهداف المعلنة للعملية الخاصة".
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.