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https://sputnikarabic.ae/20231229/الأونروا-إسرائيل-قتلت-308-فلسطينيين-احتموا-بمنشآتنا-في-قطاع-غزة-1084558983.html
الأونروا: إسرائيل قتلت 308 فلسطينيين احتموا بمنشآتنا في قطاع غزة
الأونروا: إسرائيل قتلت 308 فلسطينيين احتموا بمنشآتنا في قطاع غزة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن ما لا يقل عن 308 فلسطينيين قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بعدما لجأوا إلى منشآتها. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T14:46+0000
2023-12-29T14:46+0000
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وفي بيان مقتضب نشرته المنظمة على حسابها في موقع "إكس"، اليوم الجمعة، قالت: "تشير التقارير الأولية إلى مقتل شخصين في مدرسة المغازي الإعدادية التابعة للأونروا، وإصابة آخر في 25 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة لضربة مباشرة".وختمت بيانها بالتأكيد أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".وبموجب قواعد الحرب والقانون الدولي، يجب على جميع الأطراف المتحاربة الامتناع عن قصف المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، لكن إسرائيل قصفت دون هوادة هذه المنشآت وأوقعت مئات القتلى والجرحى داخلها.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/القسام-تعلن-إسقاط-طائرة-استطلاع-وتفجير-حقل-ألغام-في-قوة-مشاة-إسرائيلية-1084554326.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الأونروا: إسرائيل قتلت 308 فلسطينيين احتموا بمنشآتنا في قطاع غزة

14:46 GMT 29.12.2023
© AP Photo / Abed Khaledوصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين
وصول الجرحى والمصابين إلى مستشفى الشفاء بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Abed Khaled
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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن ما لا يقل عن 308 فلسطينيين قتلوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب بعدما لجأوا إلى منشآتها.
وفي بيان مقتضب نشرته المنظمة على حسابها في موقع "إكس"، اليوم الجمعة، قالت: "تشير التقارير الأولية إلى مقتل شخصين في مدرسة المغازي الإعدادية التابعة للأونروا، وإصابة آخر في 25 ديسمبر/كانون الأول، نتيجة لضربة مباشرة".

وتابعت: "منذ بدء الحرب، قُتل ما لا يقل عن 308 أشخاص لجأوا إلى ملاجئ الأونروا وأصيب 1095 آخرين".

وختمت بيانها بالتأكيد أنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".
وبموجب قواعد الحرب والقانون الدولي، يجب على جميع الأطراف المتحاربة الامتناع عن قصف المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، لكن إسرائيل قصفت دون هوادة هذه المنشآت وأوقعت مئات القتلى والجرحى داخلها.
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
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"القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع وتفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية
12:06 GMT
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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