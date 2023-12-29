https://sputnikarabic.ae/20231229/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-ضابط-برتبة-نقيب-في-غزة-1084549263.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط برتبة نقيب في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مقتل ضابط برتبة نقيب خلال المعارك الدائرة على قطاع غزة. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T08:37+0000

2023-12-29T08:37+0000

2023-12-29T08:37+0000

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وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن النقيب احتياط هرئيل شرفيط (33 عاما) من قوات الاحتياط، وهو ضابط في الكتيبة 7008، قد قُتل خلال المعارك الدائرة شمالي غزة.ومع مقتل النقيب هرئيل شرفيط، يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي المعترف بهم رسميا إلى 502 قتيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وفي سياق متصل، أكد أبو عبيدة، المتحدث العسكري باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، أن الحركة لن تبرم صفقات تبادل للأسرى مع إسرائيل في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.وقال أبو عبيدة، في كلمة مسجلة، مساء أمس الخميس: "أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية". وأضاف: "لا صفقات تبادل يمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل".وأفاد بأن "حصيلة الآليات التي استهدفها مجاهدو القسام منذ بدء العدوان [الإسرائيلي] البري أكثر من 825 آلية عسكرية بين ناقلة جند ودبابة وجرافة وشاحنة ومركبة".وتابع أبو عبيدة: "وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة".يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفًا متواصلاً على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231229/بزعامة-وزير-المالية-حزب-إسرائيلي-في-حكومة-نتنياهو-يطالب-باستمرار-الحرب-على-غزة-1084547284.html

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