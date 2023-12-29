https://sputnikarabic.ae/20231229/الصياد-الأقوى-في-العالم-أصغر-من-حجم-ناب-النمر-فيديو-1084552537.html

الصياد الأقوى في العالم أصغر من حجم ناب النمر... فيديو

الصياد الأقوى في العالم أصغر من حجم ناب النمر... فيديو

المملكة الحيوانية مليئة بالحيوانات المفترسة والفرائس، وبعض الحيوانات المفترسة تعتبر قتلة غير عاديين، ولكن هناك العديد من الطرق لالتقاط الفريسة، والعديد من... 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T10:31+0000

2023-12-29T10:31+0000

2023-12-29T10:31+0000

مجتمع

علوم

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والسؤال الذي يطرح حول ما هو الحيوان الذي يعتبرأفضل مفترس، هو معقد بشكل خادع، ذلك وفقًا لمارك بيلك، عالم البيئة التطورية في جامعة بريغهام يونغ.وقال بيلك لمجلة "لايف ستينس" التي نشر فيها التقرير: "هناك الكثير من علم البيئة والبيولوجيا التطورية المثيرين للاهتمام ومرتبطين بهذا السؤال البسيط، تبين أن الافتراس هو العامل المشترك بين كل من الحيوانات التي تصطاد".ووفقا لبيلك، فإن الطريقة الأكثر وضوحًا للتعامل مع مسألة براعة الصيد هي النظر في معدل صيد الحيوان (عدد المرات التي نجح فيها الحيوان في الحصول على وجبة من جميع محاولاته الجماعية).وأشار بيلك إلى أن هناك تعريفات أخرى لنجاح الصيد، وعادة، ينقسم الصيادون إلى أحد المعسكرين، الأول هو الحيوانات التي تلاحق فرائسها وتهاجمها بنشاط، والثاني هو الحيوانات التي تتربص معتمدة على صبرها لكسب وجبة لها. وقال بيلك إنه فيما يتعلق بالكفاءة المطلقة، فإن شيئًا مثل الثعبان الكبير قد يستحق التاج.

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