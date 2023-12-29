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https://sputnikarabic.ae/20231229/القسام-تعلن-إسقاط-طائرة-استطلاع-وتفجير-حقل-ألغام-في-قوة-مشاة-إسرائيلية-1084554326.html
"القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع وتفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية
"القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع وتفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن مقاتيلها فجروا حقل ألغام، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية. 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T12:06+0000
2023-12-29T12:06+0000
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وقالت "القسام" عبر منصة "تلغرام"، إنها تمكنت من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة وآليات للجيش الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.وأضافت أن التفجير أوقع قتلى وجرحى في قوات الجيش الإسرائيلي.وأشارت إلى استهداف جرافة إسرائيلية من نوع (دي-9) بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مباشرة.كما أكدت أنها أسقطت "طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك-2" كانت في مهمة استخبارية للعدو في بيت حانون شمالي قطاع غزة".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231229/القسام-وجهنا-لإسرائيل-ضربة-القرن-ولا-صفقات-قبل-الوقف-الكامل-للحرب-1084545342.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"القسام" تعلن إسقاط طائرة استطلاع وتفجير حقل ألغام في قوة مشاة إسرائيلية

12:06 GMT 29.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، أن مقاتيلها فجروا حقل ألغام، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.
وقالت "القسام" عبر منصة "تلغرام"، إنها تمكنت من تفجير حقل ألغام مكون من 4 عبوات "برميلية" وعبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في قوة مشاة وآليات للجيش الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأضافت أن التفجير أوقع قتلى وجرحى في قوات الجيش الإسرائيلي.
وأشارت إلى استهداف جرافة إسرائيلية من نوع (دي-9) بقذيفة "الياسين 105" شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة مباشرة.
كما أكدت أنها أسقطت "طائرة استطلاع من طراز "سكاي لارك-2" كانت في مهمة استخبارية للعدو في بيت حانون شمالي قطاع غزة".
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
"القسام": وجهنا لإسرائيل "ضربة القرن" ولا صفقات قبل الوقف الكامل للحرب
06:47 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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