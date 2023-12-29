https://sputnikarabic.ae/20231229/القسام-تعلن-استهداف-20-آلية-إسرائيلية-خلال-48-ساعة-1084559640.html

"القسام" تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

"القسام" تعلن استهداف 20 آلية إسرائيلية خلال 48 ساعة

أعلنت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استهداف 20 آلية عسكرية خلال 48 ساعة. 29.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-29T14:49+0000

2023-12-29T14:49+0000

2023-12-29T15:05+0000

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وأوضحت "القسام" في بيان على "تلغرام": "بعد عودة مجاهدينا من مناطق الاشتباك، أكدوا تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وأضافت "القسام" أنها دكت "تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون".وأكدت "القسام" أن مقاتليها "يخوضون اشتباكات عنيفة في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة ويستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "تي بي جي" موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن مقاتيلها فجروا حقل ألغام، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231229/الأونروا-إسرائيل-قتلت-308-فلسطينيين-احتموا-بمنشآتنا-في-قطاع-غزة-1084558983.html

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