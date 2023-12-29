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https://sputnikarabic.ae/20231229/القيادة-الأمريكية-أسقطنا-طائرة-مسيرة-وصاروخا-باليستيا-أطلقهما-الحوثيون-بالبحر-الأحمر-1084543153.html
القيادة الأمريكية: أسقطنا طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون بالبحر الأحمر
القيادة الأمريكية: أسقطنا طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون بالبحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مدمرة أمريكية أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أمس جنوب... 29.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-29T02:30+0000
2023-12-29T02:30+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
العالم
البحر الأحمر
طوفان الأقصى
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، "أسقطت المدمرة الأمريكية يو إس إس ماسون طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن، أطلقهما الحوثيين باتجاه جنوب البحر الأحمر بين الساعة 05:45 والساعة 06:10 ليلًا في 28 ديسمبر/كانون الأول".وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية جميع السفن المرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر، وقالت إنها لن تتوقف عن استهداف السفن في المنطقة حتى توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة.وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى "دعمًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231228/بايدن-يقول-إنه-لن-يتوقف-عن-العمل-على-إعادة-الرهائن-في-غزة-إلى-وطنهم-1084541839.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, البحر الأحمر, طوفان الأقصى
الجيش الأمريكي, أنصار الله, العالم, البحر الأحمر, طوفان الأقصى

القيادة الأمريكية: أسقطنا طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا أطلقهما الحوثيون بالبحر الأحمر

02:30 GMT 29.12.2023
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مدمرة أمريكية أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) أمس جنوب البحر الأحمر.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، "أسقطت المدمرة الأمريكية يو إس إس ماسون طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن، أطلقهما الحوثيين باتجاه جنوب البحر الأحمر بين الساعة 05:45 والساعة 06:10 ليلًا في 28 ديسمبر/كانون الأول".
وأضافت القيادة المركزية بحسب البيان، أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات لحقت بالسفن البالغ عددها 18 سفينة التي كانت متواجدة في المنطقة.
وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية جميع السفن المرتبطة بإسرائيل في منطقة البحر الأحمر، وقالت إنها لن تتوقف عن استهداف السفن في المنطقة حتى توقف إسرائيل حربها على قطاع غزة.
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وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى "دعمًا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
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